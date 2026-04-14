यूपी में गर्मी का प्रकोप शुरू, आसमान से बरस रही आग, वाराणसी-प्रयागराज में 40 तक पहुंचा पारा

उत्तर प्रदेश में अब गर्मी बढ़ने लगी है. सुबह और शाम के समय अभी थोड़ा बेहतर मौसम हैं लेकिन दिन के समय तेज धूप निकल रही है जिससे तीखी गर्मी का एहसास हो रहा है. धूप की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया हैं. बांदा, प्रयागराज और झांसी समेत कई जिलों में पारा 40 डिग्री तक चला गया है. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तेजी से तापमान बढ़ेगा..

यूपी में अब गर्मी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है. प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में आज 14 अप्रैल मंगलवार को भी मौसम शुष्क ही रहेगा, कहीं कोई बादल या बारिश के आसार नहीं है. लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा, मेरठ समेत सभी जिलों में आसमान एकदम साफ़ रहेगा और दिन में तेज धूप निकलेगी. मौसम विभाग ने आज 20-25 किमी की रफ़्तार से गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया है.

यूपी में गर्मी का प्रकोप शुरू

मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के सभी 75 ग्रीन जोन में रहेंगे. राजधानी लखनऊ में भी मौसम शुष्क बना हुआ है. सुबह से आसमान साफ़ है, लोगों को दिनभर यहां चिलचिलाती धूप सताएगी. लखनऊ में अधिकतम तापमान 39 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान हैं. दिल्ली से सटे नोएडा गाजियाबाद, मेरठ में भी अब तेजी से गर्मी बढ़नी शुरू हो गई हैं.

आज 40 के पार जा सकता है पारा

तेज धूप के साथ ही यूपी में गर्म हवाएं भी लोगों को सता रही हैं. आज प्रदेश के 20 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है. मौसम विभाग के मुताबिक नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, आगरा, झांसी, बांदा, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, ललितपुर, चित्रकूट, जौनपुर समेत कई जिलों में धूप की तपिश से आज पारा 40 डिग्री के पार तक जा सकता है.

बीते 24 घंटों में प्रयागराज सबसे अधिक गर्म जिला रहा है. यहां अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री तक पहुँच गया. वहीं वाराणसी 39.3, सुल्तानपुर, गाज़ीपुर और झांसी में अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री तक पहुंच गया, जो प्रदेश के सबसे गर्म जिले रहे. मौसम विभाग के मुताबिक़ अगले 5-6 दिनों में अधिकतम तापमान में 4-6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी. यानी इस हफ्ते पारा 44 डिग्री तक पहुंच सकता हैं. न्यूनतम तापमान में 3-5 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी.