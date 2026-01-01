यूपी में नए साल पर इन जिलों में बारिश का अलर्ट, पड़ेगी गलन वाली सर्दी, जानें आपके शहर का मौसम

उत्तर प्रदेश में नए साल का स्वागत कड़ाके की सर्दी के साथ हुआ है. प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में कोहरा कहर बनकर टूट रहा है वहीं ठंडी हवाओं ने गलन और बढ़ा दी है. मौसम विभाग ने आज एक जनवरी को भी पूर्वांचल के ज़्यादातर जिलों में अत्यंत घने कोहरे की चेतावनी दी है जबकि पश्चिमी यूपी में कई जगहों पर आज बारिश की संभावना जताई गई हैं.

मौसम विभाग के मुताबिक हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ का असर आज प्रदेश के पश्चिमी संभाग में देखने को मिलेगा, जिसके चलते बादल छाएं रहेंगे और कई जिलों में बारिश के आसार बन रहे हैं. हालांकि पूर्वांचल में आज मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन इस दौरान संभाग में कई जगहों पर अत्यंत घना कोहरे छाने की चेतावनी दी गई हैं.

पश्चिमी यूपी के इन जिलों में होगी बारिश

यूपी में आज नए साल के मौके पर पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों जैसे सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर में अनेक स्थानों पर बारिश होने का अनुमान हैं वहीं नोएडा, गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, अमरोहा, हापुड़, बिजनौर और मुरादाबाद में एक या दो जगहों पर बारिश हो सकती हैं. जबकि पूर्वी यूपी में आज ज़्यादातर जगहों पर कोहरे का प्रकोप जारी रहेगा.

कोहरे और शीतलहर का अलर्ट

पूर्वांचल में आज सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया व आसपास के इलाकों में आज घने से अत्यंत घना कोहरे छाए रहने का अनुमान हैं. जबकि आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, वाराणसी, मीरजापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाज़ीपुर, मऊ, बलिया, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती और संत कबीर नगर व आसपास के इलाकों में आज घने कोहरे का यलो अलर्ट दिया गया है.

कानपुर रहा प्रदेश का सबसे ठंडा जिला

राजधानी लखनऊ में भी गुरुवार की सुबह घने कोहरे के साथ होने वाली हैं. ऐसे में लोगों को आवाजाही में परेशानी होगी. हालांकि दिन के समय धूप निकलने से लोगों को राहत मिलेगी. बीते 24 घंटों में कानपुर में प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा है. यहां न्यूनतम तापमान 4.6 तक पहुंच गया. इसके अलावा बाराबंकी, शाहजहांपुर, चुर्क और हरदोई में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है. इन जिलों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से कम दर्ज किया गया.

