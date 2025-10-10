उत्तर प्रदेश में मानूसन की विदाई के बावजूद पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई शहरों में बारिश और बूंदा-बांदी अभी भी बनी हुई है. जिस कारण अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में अब सुबह-शाम हल्की ठंड का एहसास होना शुरू ओ गया है. IMD के मुताबिक प्रदेश में ज्यादातर इलाकों में तापमान सामान्य से नीचे रहने की उम्मीद है. जबकि आर्द्रता 60-90 फीसदी रहने का अनुमान है.

मौसम विभाग के मुताबिक कहीं भी भारी बारिश या तूफ़ान का अलर्ट नहीं है. लेकिन पूर्वी यूपी के कुछ शहरों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है.

प्रमुख शहरों में तापमान की स्थिति

प्रदेश में मौसम की स्थिति क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग बन रही है. वेस्ट यूपी में मौसम शुष्क है, जबकि पूर्वी हिस्सों में नमी और हल्की बारिश का प्रभाव दिख रहा है. राजधानी लखनऊ का तापमान 34°C, आर्द्रता 67%, बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन रात में बादल छा सकते हैं. प्रयागराज का तापमान 21.8°C, आर्द्रता 93% रहेगी. यहां भी बारिश का कोई अनुमान नहीं है.

इसके अलावा बरेली, गोरखपुर, झांसी,मेरठ कानपुर वाराणसी और आगरा में तापमान सामान्य से दो डिग्री नीचे रहेगा साथ ही इन जिलों में बारिश की संभावना नहीं है. लेकिन सुबह शाम ठंडी हवाओं से ठंड महसूश होगी, जबकि दिन में धुप और नमी के चलते उमस का एहसास होगा.

अगले 24 घंटे बारिश या तूफ़ान नहीं

IMD ने शुक्रवार 10 अक्टूबर लिए प्रदेश में कोई भारी बारिश या तूफान का अलर्ट जारी नहीं किया है. जबकि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पूर्वी यूपी में हल्की से मध्यम वर्षा और गरज-चमक की 40-60% संभावना है. पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा.

येलो अलर्ट की बात करें तो मौसम विभाग के मुआबिक पूर्वी यूपी के 10 से 15 जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी जरुर हो सकती है. दिन का तापमान कई जिलो में 32 से 35 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा. जबकि शाम को सामान्य से नीचे आयेगा. 20 से 22 डिग्री रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के मुताबिक अब जल्द ही लोगों को ठंड का एहसास होने लगेगा. सुबह शाम ठंडी हवाओं से मौमस और ठंडा और शुष्क हो जाएगा.