यूपी में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, कब मिलेगी राहत? लखनऊ में टूटा 19 साल का रिकॉर्ड

उत्तर प्रदेश में रविवार को भी कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिसके चलते जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है. गुरूवार शाम से प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश जारी है.जिस कारण सितंबर में तापमान में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गयी है. क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के मुताबिक प्रदेश में आज पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी में भारी बारिश का अनुमान है.

राजधानी लखनऊ में बीते 48 घंटों से अधिक समय से लगातार बारिश जारी है, जिसके चलते तापमान ने 19 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया. सितंबर महीने में ठंड का एहसास हो रहा है. उधर ज्यादातर इलाकों में जलभराव होने से स्थिति और बिगड़ गयी है. मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार से मौसम खुलने के आसार हैं.

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इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. तराई के 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. जबकि वेस्ट यूपी में मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत और बरेली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. यहां शनिवार को भी भारी बारिश हुई थी, जिसके चलते पहले से ही लोग जलभराव से प्रभावित हैं. मुरादाबाद बरेली शहरों में लोगों के घरों में तक पानी घुस गया है. निकासी न होने से दिक्कतें बढ़ चुकी हैं.

27 से अधिक जिलों में 40 से 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिसके चलते मौसम में ठंडक और नमी बनी रहेगी. कहीं-कहीं बिजली गिरने और कड़कने की भी चेतावनी जारी की गई है. पूर्वी यूपी में भी भारी बारिश के आसार हैं.

तापमान में गिरावट

राजधानी लखनऊ का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है. यहां भी पूरे दिन बादल और बारिश का अलर्ट है. बरेली में अधिकतम 21 डिग्री के आसपास. इसके अलावा प्रदेश के ज्यादातर जिलों में सामान्य से 8 डिग्री तक तापमान गिरने का अनुमान है.

मौसम विभाग के मुताबिक, सोमवार से मौसम साफ रह सकता है और उसके बाद बारिश की संभावना नहीं है. बीते तीन दिनों में बारिश से शहरों में जलभराव के साथ ही किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है.

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