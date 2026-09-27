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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, कब मिलेगी राहत? लखनऊ में टूटा 19 साल का रिकॉर्ड

यूपी में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, कब मिलेगी राहत? लखनऊ में टूटा 19 साल का रिकॉर्ड

यूपी में रविवार को भी भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगी. मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत और बरेली में ऑरेंज अलर्ट है.लगातार बारिश से तापमान में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 27 Sep 2026 06:55 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में रविवार को भी कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिसके चलते जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है. गुरूवार शाम से प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश जारी है.जिस कारण सितंबर में तापमान में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गयी है. क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के मुताबिक प्रदेश में आज पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी में भारी बारिश का अनुमान है.

राजधानी लखनऊ में बीते 48 घंटों से अधिक समय से लगातार बारिश जारी है, जिसके चलते तापमान ने 19 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया. सितंबर महीने में ठंड का एहसास हो रहा है. उधर ज्यादातर इलाकों में जलभराव होने से स्थिति और बिगड़ गयी है. मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार से मौसम खुलने के आसार हैं.

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इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. तराई के 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. जबकि वेस्ट यूपी में मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत और बरेली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. यहां शनिवार को भी भारी बारिश हुई थी, जिसके चलते पहले से ही लोग जलभराव से प्रभावित हैं. मुरादाबाद बरेली शहरों में लोगों के घरों में तक पानी घुस गया है. निकासी न होने से दिक्कतें बढ़ चुकी हैं.

27 से अधिक जिलों में  40 से 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिसके चलते मौसम में ठंडक और नमी बनी रहेगी. कहीं-कहीं बिजली गिरने और कड़कने की भी चेतावनी जारी की गई है. पूर्वी यूपी में भी भारी बारिश के आसार हैं.

तापमान में गिरावट 

राजधानी लखनऊ का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है. यहां भी पूरे दिन बादल और बारिश का अलर्ट है. बरेली में अधिकतम 21 डिग्री के आसपास. इसके अलावा प्रदेश के ज्यादातर जिलों में सामान्य से 8 डिग्री तक तापमान गिरने का अनुमान है.

मौसम विभाग के मुताबिक, सोमवार से मौसम साफ रह सकता है और उसके बाद बारिश की संभावना नहीं है. बीते तीन दिनों में बारिश से शहरों में जलभराव के साथ ही किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 27 Sep 2026 06:55 AM (IST)
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