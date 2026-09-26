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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP में बारिश से हाहाकार! अब तक 15 की मौत, सैंकड़ों मकानों को पहुंचा नुकसान

UP में बारिश से हाहाकार! अब तक 15 की मौत, सैंकड़ों मकानों को पहुंचा नुकसान

उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पिछले 48 घंटों में अतिवृष्टि एवं आंधी-तूफान के कारण 15 लोगों की मौत की सूचना है. वहीं बारिश की वजह से 117 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 26 Sep 2026 10:21 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पिछले 48 घंटों में अतिवृष्टि एवं आंधी-तूफान के कारण 15 लोगों की मौत की सूचना है. वहीं 4 पशुहानि और 117 मकान बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हुए हैं. राहत आयुक्त ने जिलाधिकारियों को प्रभावित परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है.

जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के 63 जनपदों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है. पूरे प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य से 19 गुना अधिक वर्षा हुई है. फर्रुखाबाद में सामान्य से 200 गुना, कानपुर नगर में 160 गुना तथा कन्नौज, कानपुर देहात एवं हरदोई में 130 गुना अधिक वर्षा दर्ज की गई है.

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गाजीपुर में सबसे कम दर्ज की गई है वर्षा

इसी तरह भदोही, देवरिया और अलीगढ़ में सामान्य वर्षा हुई है, जबकि गाजीपुर में सबसे कम वर्षा दर्ज की गई है. वहीं, बागपत, गाजियाबाद, मथुरा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, गौतमबुद्धनगर एवं हापुड़ में वर्षा नहीं हुई है.

बारिश की वजह से इन जिलों में मौत

इसी तरह जनहानि के मामलों में अमेठी, बहराइच, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, फतेहपुर, हमीरपुर, हरदोई एवं कानपुर नगर में 1-1, अयोध्या में 2 तथा लखीमपुर खीरी में 4 जनहानियां हुई हैं. बहराइच में दीवार गिरने से 01 और बस्ती में आंधी-तूफान के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है. 

अलग-अलग जनपदों में मकान हुए क्षतिग्रस्त

अतिवृष्टि एवं आंधी-तूफान से अमेठी में 01, फर्रूखाबाद 01, कासगंज 01, मैनपुरी 01, बलिया 02, बलरामपुर 02, प्रतापगढ़ 02, संतकबीरनगर 02, वाराणसी 02, गाजीपुर 03, कानपुर देहात 03, बहराइच 05, सुल्तानपुर 05, औरया 07, पीलीभीत 07, जालौन 21, बांदा में 32 तथा हरदोई में 14 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं.

हेल्पलाइन नंबर जारी

प्रशासन एवं मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें. किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल सहायता के लिए राहत हेल्पलाइन ’1070’ पर संपर्क कर सूचना दें.

यूपी में बारिश ने मचाया हाहाकार

उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जनपदों में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है. बाराबंकी में बारिश की वजह से अब तक 3 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है. वहीं रामपुर में मकान ढहने से एक महिला की मलबे में दबकर मौत की खबर है. इसी तरह फतेहपुर में भी कुदरत का कहर देखने को मिला है. फतेहपुर में अबतक बारिश की वजह से 72 कच्चे मकान ढह गए हैं, जबकि बच्चे की मौत भी हुई है.

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Published at : 26 Sep 2026 10:02 PM (IST)
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