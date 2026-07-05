वाराणसी नगर निगम की नई पहल, सोलर पैनल पर लोगों को मिलेगी 10 प्रतिशत प्रॉपर्टी टैक्स पर छूट

कार्यालय से लेकर आम लोगों के घरों तक सोलर पैनल लगवाने के लिए वाराणसी में सरकार की तरफ से वृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. कैंप के माध्यम और सोशल मीडिया से भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार अधिक से अधिक इस ऊर्जा का उपयोग करने के लिए लोगों को जागरुक कर रही है. वहीं अब वाराणसी नगर निगम द्वारा भी एक अनोखा पहल किया गया है, जिसके माध्यम से आम लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा.

सोलर पैनल लगवाने पर संपत्ति टैक्स में मिलेगी 10% की छूट

वाराणसी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने एबीपी लाइव को जानकारी देते हुए बताया कि अगर हम सभी सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, तो इससे हमें सीधे लाभ पहुंचता है और नगर निगम आपको इससे भी आगे बढ़ते हुए एक और लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहा है . दरअसल वाराणसी नगर निगम क्षेत्र में जिन भवन स्वामी द्वारा सोलर पैनल लगवाया जाएगा और उसका प्रमाण पत्र नगर निगम में जमा किया जाएगा उन्हें संपत्ति कर में 10% की छूट मिलेगी. यह फैसला वाराणसी नगर निगम की तरफ से लिया गया है .

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सीवर पेयजल और गृह कर का संयुक्त रूप से किया जाएगा भुगतान

वाराणसी नगर निगम द्वारा सीवर पेयजल और गृह कर का संयुक्त रूप से संपत्ति कर के रूप में भुगतान कराया जाता है. जिससे अलग-अलग विभागों का टैक्स एक साथ लोग जमा कर सकें. अब अगर कोई भी सोलर पैनल लगवाता है तो उसे इस संपत्ति कर में 10% की छूट मिलेगी. यह वाराणसी नगर निगम द्वारा एक अनोखा पहल की गई है.

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