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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडNoida News: पीजी में चोरी करने वाला शातिर गिरफ्तार, चोरी का सामान कुरियर से भेजता था तमिलनाडु

Noida News: पीजी में चोरी करने वाला शातिर गिरफ्तार, चोरी का सामान कुरियर से भेजता था तमिलनाडु

Noida News In Hindi: आरोपी ने बताया कि वह मूल रूप से तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले का रहने वाला है और नोएडा व एनसीआर में रहकर मोबाइल, लैपटॉप और अन्य कीमती सामान चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था.

Written By : रविन्द्र जयंत |  Updated at : 02 Jul 2026 10:23 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के नोएडा में थाना सेक्टर-126 पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल, 7 मोबाइल फोन, 6 लैपटॉप, एक आधार कार्ड, एक ड्राइविंग लाइसेंस, 12,500 रुपये नकद और एक अवैध चाकू बरामद किया गया है. आरोपी पीजी और घरों से कीमती सामान चोरी कर उसे कुरियर से तमिलनाडु भेज देता था.

पुलिस के मुताबिक, सेक्टर-128 स्थित शाहपुर गांव निवासी विशाल आडभाई ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके कमरे का दरवाजा खुला होने का फायदा उठाकर अज्ञात चोर दो लैपटॉप, उनके रूम पार्टनर और मित्र के दो अन्य लैपटॉप, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस चोरी कर ले गया. इस शिकायत पर थाना सेक्टर-126 में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.

बुधवार रात किया गिरफ्तार 

पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, तकनीकी साक्ष्य जुटाए और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया. जांच के दौरान 1/2 जुलाई की रात करीब 2:20 बजे ग्राम गढ़ी शाहपुर के सामने पुश्ता रोड, सेक्टर-131 से आरोपी बालन गोविन्दन को गिरफ्तार कर लिया गया.

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पीजी-फ्लैट की रेकी करता था पहले 

एडीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह मूल रूप से तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले का रहने वाला है और काफी समय से नोएडा व एनसीआर में रहकर मोबाइल, लैपटॉप और अन्य कीमती सामान चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था. वह पहले पीजी, किराये के मकानों और फ्लैटों की कई दिनों तक रेकी करता था. जहां सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होती या लोग लापरवाही से दरवाजे खुले छोड़ देते थे, वहां मौका मिलते ही चोरी कर फरार हो जाता था.

आरोपी ने स्वीकार किया कि उसके कब्जे से बरामद चार लैपटॉप, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस थाना सेक्टर-126 में दर्ज इसी चोरी के मुकदमे से संबंधित हैं. इसके अलावा बरामद दो आईफोन और 6,000 रुपये नकद थाना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में दर्ज चोरी के मुकदमे से जुड़े हैं, जबकि 6,500 रुपये थाना सेक्टर-126 के एक अन्य चोरी के मामले से संबंधित हैं.

चोरी की मोटरसाइकिल करता था इस्तेमाल 

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी चोरी की एक मोटरसाइकिल का इस्तेमाल रेकी और वारदात को अंजाम देने में करता था. कई बार पुलिस से बचने के लिए वह रैपिडो और ओला जैसी ऐप आधारित बाइक सेवाओं का भी उपयोग करता था. चोरी किए गए मोबाइल और लैपटॉप वह राह चलते लोगों को कम कीमत पर बेच देता था या फिर पार्सल के जरिए तमिलनाडु भेज देता था.

पुलिस ने बताया कि आरोपी के कब्जे से मिले अन्य मोबाइल फोन और लैपटॉप के संबंध में विभिन्न थाना क्षेत्रों और अन्य जनपदों में दर्ज चोरी के मामलों से मिलान किया जा रहा है. साथ ही उसके आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है.

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Published at : 02 Jul 2026 10:21 PM (IST)
Tags :
UP NEWS NOIDA NEWS CRIME NEWS
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