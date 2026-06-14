हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Ka Mausam: गोरखपुर, बस्ती और देवरिया सहित यूपी के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें अपने शहर का मौसम

UP Ka Mausam: गोरखपुर, बस्ती और देवरिया सहित यूपी के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें अपने शहर का मौसम

UP Weather Today: मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़ सहित कई और जिलों मे भारी बारिश होने की संभावना है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 14 Jun 2026 07:06 AM (IST)
Preferred Sources

भीषण गर्मी से परेशान हो रहे उत्तर प्रदेश के लोगों को बारिश के बाद राहत मिली है, शनिवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है. बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने आज भी यूपी के कुछ स्थानों में गरज-चमक के साथ बौछारे पड़ने की संभावनाएं जताई है.

मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ ने आज 14 जून 2026 के पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं वर्षा और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावनाएं जाहिर की है. इसके साथ ही पूर्वी में उत्तर प्रदेश में आज मौसम शुष्क रहने की संभावना है. इसके यूपी के कई जिलों में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है.

योगी सरकार दे रही अनाथ बच्चों के सपनों को नई उड़ान, लैपटॉप से लेकर शिक्षा तक फ्री

मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट

आईएमडी ने यूपी के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. आईएमडी के मुताबिक, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, संत कबीर नगर, अंबेडकरनगर, सुल्तानपुर, रायबरेली, अयोध्या, बाराबंकी, गोंडा, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, अमेठी में आज भारी बारिश का अलर्ट है.

इन जिलों के लिए पीला अलर्ट जारी

इसके अलावा आईएमडी ने यूपी के कई लिए येलो अलर्ट जारी किया है जिनमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, फतेहपुर, सोनभद्र, कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर आदि शहरों का नाम शामिल है.

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 4 दिनों के दौरान पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान 4-5 डिग्री वृद्धि होने की संभावना है. इसके विपरीत पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस गिरावट आने और उसके बाद 4 दिनों में 4-6 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने की संभावना है.

इसके अलावा यूपी के बड़े शहरों के आज तापमान पर नजर डालें तो प्रयागराज में 30 डिग्री सेल्सियस, बहराइच में 26 डिग्री सेल्सियस, बरेली में 27 डिग्री सेल्सियस, फुर्सतगंज में 32.6 डिग्री सेल्सियस, गोरखपुर में 29 डिग्री सेल्सियस, झांसी में 28.4 डिग्री सेल्सियस, लखनऊ 28.4 और मेरठ में 33.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है.

योगी सरकार की पहल, यूपी के 1 लाख घरों में लगेंगे मिनी बायोगैस प्लांट, रसोई गैस खर्च होगा कम

Published at : 14 Jun 2026 07:06 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Weather Mansoon 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Ka Mausam: गोरखपुर, बस्ती और देवरिया सहित यूपी के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें अपने शहर का मौसम
गोरखपुर, बस्ती और देवरिया सहित यूपी के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें अपने शहर का मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
असम में वायुसेना के AN-32 विमान हादसे में अलीगढ़ के जितेंद्र शर्मा शहीद, गांव में पसरा सन्नाटा
असम में वायुसेना के AN-32 विमान हादसे में अलीगढ़ के जितेंद्र शर्मा शहीद, गांव में पसरा सन्नाटा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार दे रही अनाथ बच्चों के सपनों को नई उड़ान, लैपटॉप से लेकर शिक्षा तक फ्री
योगी सरकार दे रही अनाथ बच्चों के सपनों को नई उड़ान, लैपटॉप से लेकर शिक्षा तक फ्री
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: बारिश और आकाशीय बिजली से हुई जनहानि पर CM योगी ने जताया शोक, पीड़ितों को मुआवजे का निर्देश
यूपी: बारिश और आकाशीय बिजली से हुई जनहानि पर CM योगी ने जताया शोक, पीड़ितों को मुआवजे का निर्देश
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैंकॉक टू मुंबई.... मॉडल का गांजा गैंग ! | Crime News
Kushinagar Road Accident: कुशीनगर से आया रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो, बस-ट्रक की सीधी भिड़ंत!
Iran US War | Ceasefire Deal |Mojtaba Khamenei | Trump | Janhit:ट्रंप की डील पर मुहर लगाएंगे खामनेई?
UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh: अखिलेश और योगी के बीच पूर्वांचल की आर-पार की लड़ाई!
Sandeep Chaudhary | TMC Crisis: Bengal में बागी सांसदों के खेल का सबसे सटीक विश्लेषण! | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-ईरान के बीच हुआ समझौता तो क्या खुल जाएगा हॉर्मुज? पीस डील में क्या-क्या शामिल, जानें सब कुछ
अमेरिका-ईरान के बीच हुआ समझौता तो क्या खुल जाएगा हॉर्मुज? पीस डील में क्या-क्या शामिल, जानें सब कुछ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Saharanpur News: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार परिवार को रौंदा, 5 साल की बच्ची समेत 4 की मौत
सहारनपुर: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार परिवार को रौंदा, 5 साल की बच्ची समेत 4 की मौत
क्रिकेट
शाहिद अफरीदी के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज, धर्मशाला वनडे में अफगान ओपनर ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी
शाहिद अफरीदी के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज, धर्मशाला वनडे में अफगान ओपनर ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी
इंडिया
ममता समेत 5 TMC नेताओं की बढ़ी मुश्किल, सांसद काकोली घोष के बेटे ने भेजा लीगल नोटिस, कहा- 'शराब से जुड़े आरोप झूठे'
ममता समेत 5 TMC नेताओं की बढ़ी मुश्किल, काकोली घोष के बेटे ने भेजा लीगल नोटिस, कहा- 'शराब से...'
बॉलीवुड
'मैं जेब में रखकर सोता हूं...', जब रेड लाइट एरिया में पहुंचे थे चंकी पांडे, दिलचस्प है किस्सा
'मैं जेब में रखकर सोता हूं...', जब रेड लाइट एरिया में पहुंचे थे चंकी पांडे, दिलचस्प है किस्सा
इंडिया
'2024 का चुनाव हम हारे नहीं...', INDIA गठबंधन की बैठक में राहुल का बड़ा बयान, 2029 को लेकर क्या कहा?
'2024 का चुनाव हम हारे नहीं...', गठबंधन की बैठक में राहुल का बड़ा बयान, 2029 को लेकर क्या कहा?
टेक्नोलॉजी
AI पर अमेरिकी कब्जा! Fable 5 और Mythos 5 पर लगा ताला, दुनिया और भारत के लिए क्या बदलने वाला है?
AI पर अमेरिकी कब्जा! Fable 5 और Mythos 5 पर लगा ताला, दुनिया और भारत के लिए क्या बदलने वाला है?
नौकरी
यूपी की 12वीं पास महिलाओं के लिए मौका, आंगनबाड़ी में निकलने वाली है बंपर भर्ती 
यूपी की 12वीं पास महिलाओं के लिए मौका, आंगनबाड़ी में निकलने वाली है बंपर भर्ती 
ENT LIVE
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
ENT LIVE
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
ENT LIVE
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
ENT LIVE
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Embed widget