गोरखपुर, बस्ती और देवरिया सहित यूपी के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें अपने शहर का मौसम

भीषण गर्मी से परेशान हो रहे उत्तर प्रदेश के लोगों को बारिश के बाद राहत मिली है, शनिवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है. बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने आज भी यूपी के कुछ स्थानों में गरज-चमक के साथ बौछारे पड़ने की संभावनाएं जताई है.

मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ ने आज 14 जून 2026 के पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं वर्षा और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावनाएं जाहिर की है. इसके साथ ही पूर्वी में उत्तर प्रदेश में आज मौसम शुष्क रहने की संभावना है. इसके यूपी के कई जिलों में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है.

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मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट

आईएमडी ने यूपी के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. आईएमडी के मुताबिक, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, संत कबीर नगर, अंबेडकरनगर, सुल्तानपुर, रायबरेली, अयोध्या, बाराबंकी, गोंडा, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, अमेठी में आज भारी बारिश का अलर्ट है.

इन जिलों के लिए पीला अलर्ट जारी

इसके अलावा आईएमडी ने यूपी के कई लिए येलो अलर्ट जारी किया है जिनमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, फतेहपुर, सोनभद्र, कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर आदि शहरों का नाम शामिल है.

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 4 दिनों के दौरान पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान 4-5 डिग्री वृद्धि होने की संभावना है. इसके विपरीत पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस गिरावट आने और उसके बाद 4 दिनों में 4-6 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने की संभावना है.

इसके अलावा यूपी के बड़े शहरों के आज तापमान पर नजर डालें तो प्रयागराज में 30 डिग्री सेल्सियस, बहराइच में 26 डिग्री सेल्सियस, बरेली में 27 डिग्री सेल्सियस, फुर्सतगंज में 32.6 डिग्री सेल्सियस, गोरखपुर में 29 डिग्री सेल्सियस, झांसी में 28.4 डिग्री सेल्सियस, लखनऊ 28.4 और मेरठ में 33.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है.

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