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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकंगना रनौत के बयान पर यूपी BJP की उपाध्यक्ष बोलीं, 'सबका अपना विवेक'

कंगना रनौत के बयान पर यूपी BJP की उपाध्यक्ष बोलीं, 'सबका अपना विवेक'

Barabanki News In Hindi: कंगना के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सांसद प्रियंका सिंह रावत ने कहा कि सबका अपना-अपना विवेक होता है. दुनिया में सबका रंग-रूप, नैन-नक्श और ब्लड ग्रुप अलग-अलग होता है.

Written By : सतीश कश्यप, बाराबंकी |  Updated at : 31 Jul 2026 10:24 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व सांसद प्रियंका सिंह रावत ने हिमाचल के मंडी से सांसद कंगना रनौत के जेन-जी पर दिए गए बयान से पल्ला झाड़ लिया है. उन्होंने कहा, सबका अपना-अपना विवेक है, वो कुछ नहीं कह सकती. उन्होंने एक तरह से कंगना के बयान से किनारा कर लिया.

सांसद कंगना रनौत ने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बुरा कुछ नहीं देखा. यह गटर की पीढ़ी है और ये लड़कियां अच्छी गृहिणी भी नहीं बन सकतीं. कंगना के इस बयान के बाद देशभर के छात्रों और युवाओं में भारी आक्रोश व्याप्त है.

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कंगना के बयान से बनाई दूरी 

कंगना के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व बीजेपी सांसद प्रियंका सिंह रावत ने कहा, "सबका अपना-अपना विवेक होता है. दुनिया में सबका रंग-रूप, नैन-नक्श और ब्लड ग्रुप अलग-अलग होता है. वह अपनी समझ से बोली हैं, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकती."

बता दें कि विपक्षी दल जहां कंगना रनौत के इस बयान को लेकर बीजेपी को घेर रहे हैं. वहीं पार्टी के अपने ही नेताओं द्वारा कंगना के बयान से दूरी बनाना चर्चा का विषय बना हुआ है.

कंगना रनौत ने दी थी प्रतिक्रिया 

बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने काफी तीखी टिप्पणी जंतर-मंतर पर आंदोलन कर रहे छात्रों व जेन-जी को लेकर की थी. जिसमें उनकी काफी आलोचना तक हो रही है. संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने उन्हें इस टिप्पणी के लिए खरी-खोटी सुनाई. लेकिन कंगना और खुद बीजेपी ने इस पर कोई माफी या खेद प्रकट नहीं किया है.

यहां बता दें कि 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों का आंदोलन हिंसक हो गया था. जिस पर पुलिस ने छात्रों और युवाओं पर आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज किया. इसके साथ ही पैलेट गन का भी प्रयोग किया था.

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Published at : 31 Jul 2026 10:23 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Barabanki News Priyanka Singh Rawat
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