Kanpur News: अफसर गायब, शिकायतों की भरमार... रात्रि चौपाल में मंत्री राकेश सचान का चढ़ा पारा

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में सरवन खेड़ा ब्लॉक के गांव कठेठी में रात्रि चौपाल का आयोजन केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर किया गया था. जिसमें कैबिनेट मंत्री राकेश सचान पहुंचे थे, लेकिन इसमें तहसील और बिजली विभाग के साथ ही कई अन्य विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचे. इसे देख कैबिनेट मंत्री का पारा चढ़ गया और उन्होंने डीएम कपिल सिंह को फोन पर नाराजगी जाहरी की. उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसा न हो.

चौपाल में ग्रामीणों ने मंत्री के सामने ही अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये, जिसमें पल्लेदारी भुगतान और अंश निरधारण में पैसे मांगने की शिकायतें की गयीं. जिस पर मौजूद अधिकारियों को कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने फटकार लगाई.

5 से 21 जून तक रात्रि चौपाल का आयोजन हो रहा

यहां बता दें कि केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भर में 5 जून से 21 जून तक रात्रि चौपाल का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें सरकार में मंत्री गांव-गांव जाकर सरकार की उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं. इसके साथ ही जनता की समस्याओं को सुन उनका समाधान भी करा रहे हैं. इसी के तहत ही कठेठी गांव में चौपाल का आयोजन किया गया था.

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अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर हुए नाराज

चौपाल में एसडीएम सहित बिजली व कई विभागों के अफसर नदारद थे, जिसे देख मंत्री भड़क उठे, उन्होंने मंच से ही डीएम कपिल सिंह को फोन लगाया और नाराजगी जाहिर करते हुए चेतवानी दी. चौपाल में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी-अपनी शिकायतें मंत्री के सामने रखीं, जिनका मौके पर निस्तारण करवाया व कुछ का जल्द निस्तारण के आदेश दिए.

कैबिनेट मंत्री इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरु का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे लंबे समय तक प्रधामंत्री बनने की उपलब्धि हासिल की है. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को गिनवाया. साथ ही आश्वासन दिया कि केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार जनता के हितों के लिए कार्य कर रही है.

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