#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहापुड़: अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार

हापुड़: अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार

Hapur News In Hindi: पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे और निशांदेही से चोरी के 9 दोपहिया वाहन (8 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी), एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस तथा एक अवैध चाकू बरामद किया है.

Written By : विपिन शर्मा, हापुड़ |  Updated at : 31 Jul 2026 10:43 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में थाना देहात पुलिस ने श्री जी पेट्रोल पंप के पास से अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के दो शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे और निशांदेही से चोरी के 9 दोपहिया वाहन (8 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी), एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस तथा एक अवैध चाकू बरामद किया है. 

पकड़े गए आरोपियों की पहचान ज़ीशान (निवासी अमरोहा, हाल निवासी मेरठ) और मोनू उर्फ बब्बन (निवासी अमरोहा) के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, दोनों अभियुक्तों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है. इनके खिलाफ दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा और हापुड़ के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट सहित लगभग तीन दर्जन (36 से अधिक) मामले दर्ज हैं. आरोपी ज़ीशान पहले भी आजीवन कारावास की सजा काट चुका है और फिलहाल जमानत पर बाहर था.

यह भी पढ़ें: फतेहपुर: लालच में खोजकरक बाबा की मजार खोदी, लोगों में रोष

चोरी के 9 वाहन बरामद 

मामले की जानकारी देते हुए एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि थाना हापुड़ देहात पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनकी निशानदेही पर 9 चोरी के वाहन बरामद किए हैं. बरामद वाहनों में से 5 जनपद हापुड़ से, 2 अमरोहा से और 2 दिल्ली के कल्याणपुरी से चोरी हुए थे.

फर्जी कागजात से बेच देते थे 

ये आरोपी वाहन चोरी करके उन्हें दिल्ली-एनसीआर व अन्य क्षेत्रों में कम दामों पर और फर्जी कागजात तैयार कराकर बेच दिया करते थे. दोनों का लंबा आपराधिक इतिहास है और पूछताछ में गिरोह के अन्य सदस्यों व ठिकानों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, जिन पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है. 

पुलिस के मुताबिक, इस गिरोह के पकडे जाने से हापुड़ के साथ-साथ आसपास के इलाकों में चोरी की वारदातों पर लगाम लगेगी. 

यह भी पढ़ें: देहरादून: लेडी टीचर सुसाइड केस CB-CID को सौंपा गया

Published at : 31 Jul 2026 10:40 PM (IST)
Tags :
Hapur News UP NEWS CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हापुड़: अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार
हापुड़: अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कंगना रनौत के बयान पर यूपी BJP की उपाध्यक्ष बोलीं, 'सबका अपना विवेक'
कंगना रनौत के बयान पर यूपी BJP की उपाध्यक्ष बोलीं, 'सबका अपना विवेक'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़ CMO दफ्तर में 'विवादित बाबू' की वापसी, उठे सवाल
अलीगढ़ CMO दफ्तर में 'विवादित बाबू' की वापसी, उठे सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फतेहपुर: लालच में खोजकरक बाबा की मजार खोदी, लोगों में रोष
फतेहपुर: लालच में खोजकरक बाबा की मजार खोदी, लोगों में रोष
Advertisement

वीडियोज

Nia Sharma ने किया Relationship Soft Launch? Sikander Singh संग Photos ने मचाई हलचल
Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Sairaab:😱Ishan-Nayanika के रिश्ते पर परिजनों का बवाल, मुश्किल घड़ी में बुरी तरह टूटी Nayanika #sbs
PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का इस्तीफा, जानिए कांग्रेस से बीजेपी तक का सफर
BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का इस्तीफा, जानिए कांग्रेस से बीजेपी तक का सफर
बिहार
दीपक के लिए क्यों 'जले' BJP के देवेश? पढ़ें Inside स्टोरी
दीपक के लिए क्यों 'जले' BJP के देवेश? पढ़ें Inside स्टोरी
क्रिकेट
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
बॉलीवुड
Box office: 4 साल में नहीं आई 1 भी फिल्म, मेकर्स ने लगाया 4500 करोड़ का दांव, बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच पाएंगे यश?
4 साल में नहीं आई 1 भी फिल्म, मेकर्स ने लगाया 4500 करोड़ का दांव, बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच पाएंगे यश?
इंडिया
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
इंडिया
PoJK में चुनाव को भारत ने किया खारिज, बर्बरता पर पाकिस्तान को दो टूक
PoJK में चुनाव को भारत ने किया खारिज, बर्बरता पर पाकिस्तान को दो टूक
दिल्ली NCR
ताहिर हुसैन को उम्रकैद, IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का ऐलान
ताहिर हुसैन को उम्रकैद, IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का ऐलान
इंडिया
Xप्लेन: भारत के किस समाज में एक से ज्यादा पति या पत्नी की प्रथा! तो कहां गलत सोच रहे आप?
भारत के किस समाज में एक से ज्यादा पति या पत्नी की प्रथा! तो कहां गलत सोच रहे आप?
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget