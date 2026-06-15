सपा सांसद रामगोपाल यादव का BJP पर बड़ा हमला, बोले- 'BJP संविधान खत्म कर देश को...'

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी महासचिव और राज्यसभा सांसद प्रो.रामगोपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमले बोलते हुए कहा,"बीजेपी का लक्ष्य केवल क्षेत्रीय दलों को कमजोर करना नहीं है, बल्कि वह देश के संविधान को खत्म करने और देश को विखंडित (बांटने) का काम कर रही है. इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाए.

प्रो. रामगोपाल यादव ने आगामी विधानसभा चुनावों में जीत का दावा किया और कहा कि हमारे कार्यकर्त्ता पूरी तरह से बीजेपी की धांधली रोकने के लिए तैयार हैं. उन्होंने मौजूदा पार्टियों को तोड़ने पर भी बीजेपी की आलोचना की.

ममता बनर्जी ने जिन्हें फर्श से अर्श पर पहुंचाया, वही दे रहे धोखा

पश्चिम बंगाल की राजनीति और तृणमूल कांग्रेस (TMC) से पाला बदलने वाले नेताओं पर टिप्पणी करते हुए प्रो. यादव ने कहा, "जिन लोगों को ममता बनर्जी ने कूड़ेदान के ढेर से उठाकर मंत्री, विधायक और सांसद बनाया, आज वही लोग उनके साथ विश्वासघात और धोखा कर रहे हैं.

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रामदास आठवले और शरद पवार के सवाल पर कसा तंज

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले द्वारा शरद पवार के एनडीए (NDA) में शामिल होने की संभावनाओं को लेकर दिए गए बयान को प्रो. रामगोपाल ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "क्या देश में कोई भी रामदास आठवले की बात को सीरियस (गंभीरता से) लेता है?"

2027 में जान देकर भी धांधली रोकेंगे हमारे कार्यकर्ता

उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर प्रो. रामगोपाल यादव ने जीत का बड़ा दावा किया। उन्होंने प्रशासनिक मशीनरी और सत्ता पक्ष को चेतावनी देते हुए कहा, "2027 में चुनाव हैं और हम प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। अगर सत्ता पक्ष या अधिकारियों ने चुनाव में किसी भी तरह की धांधली करने की कोशिश की, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जान देकर भी लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और धांधली को नाकाम करेंगे."

कानून व्यवस्था पर गंभीर आरोप

फिरोजाबाद और पूरे प्रदेश की कानून-व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त बताते हुए सपा महासचिव ने एनकाउंटर नीति पर गंभीर सवाल उठाए.उन्होंने कहा कि सूबे में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जिसका उदाहरण खुद फिरोजाबाद है जहां महज दो दिनों के भीतर दो बड़ी डकैती की घटनाएं सामने आई हैं.

सरकार की कार्यप्रणाली पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, "इस सरकार के पास अपराध रोकने की कोई नीति नहीं है. इनका काम बस इतना रह गया है कि किसी को भी पकड़ लो, उसे गोली मार दो (एनकाउंटर कर दो) और उसकी रिपोर्ट बनाकर लखनऊ भेज दो.इसके अलावा इनके पास और कुछ नहीं है."

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