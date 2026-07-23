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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआजमगढ़: 5 बार के विधायक आलमबदी का निधन, सादगी से जीता दिल! 90 साल की उम्र में कहा अलविदा

आजमगढ़: 5 बार के विधायक आलमबदी का निधन, सादगी से जीता दिल! 90 साल की उम्र में कहा अलविदा

Alambadi Azmi Passes Away: समाजवादी पार्टी के विधायक आलमबदी आजमी ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. इस खबर से सपा समेत राजनीतिक दलों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा, शहनवाज़ अहमद सिद्दीकी, लखनऊ |  Updated at : 23 Jul 2026 07:40 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की निजामाबाद सीट से 5 बार के विधायक आलमबदी आजमी का बुधवार (22 जुलाई) को निधन हो गया. समाजवादी पार्टी के विधायक आलमबदी आजमी ने 90 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. लंबे समय से बीमार होने के चलते उन्होंने अंतिम सांस ली है.

आलमबदी आजमी अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे. उनके निधन की खबर से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है. उनके सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए निधन की जानकारी दी गई है. उनके जनाजे की नमाज 4 बजे जामियातुर रशाद में अदा की जाएगी.

आलमबदी आजमी की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें 13-14 अप्रैल 2026 में लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. इसके बाद मई, जून और जुलाई 2026 में भी उनका इलाज लगातार इसी अस्पताल में चल रहा था. इलाज के दौरान उनका देहांत हो गया.

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90 साल की उम्र में दुनिया से कहा अलविदा

सपा से विधायक रहे आलमबदी आजमी का जन्म 16 मार्च 1936 को आजमगढ़ में हुआ था. उन्होंने बुधवार (22 जुलाई) को आजमगढ़ में आखिरी सांस ली है. आलमबदी आजमी ने 90 साल की उम्र में इस दुनिया से अलविदा कहा है.

उनके निधन की खबर सुनते ही समर्थकों में दुख की लहर दौड़ पड़ी है. आलमबदी आजमी ने 1996 से लेकर 2007 तक निजामाबाद सीट का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने अंगद यादव को इस चुनाव में शिकस्त दी थी. वहीं वर्तमान में भी वे निजामाबाद सीट 5वीं बार जीतकर विधायक बने थे.

बता दें कि आलमबदी आजमी ने 1956 में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टेक्निकल इंस्टिट्यूट गोरखपुर से डिप्लोमा किया. उन्होंने अपनी 12वीं की शिक्षा इस्लामिया कॉलेज गोरखपुर से 1953 में पूरी की थी. वहीं उनके 6 बच्चे थे.

सपा विधायक पिंकी यादव ने जताया दुख

समाजवादी पार्टी की संभल के असमोली सीट से विधायक पिंकी यादव ने आलमबदी आजमी के निधन पर दुख जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक आजमगढ़ की निजामाबाद विधानसभा का लगातार 5 बार प्रतिनिधित्व करने वाले आलमबदी आजमी साहब के 90 वर्ष की आयु में इंतकाल का समाचार अत्यंत दुःखद है.

उनका पूरा जीवन समाजवादी विचारधारा, जनसेवा और सामाजिक सौहार्द के मूल्यों के प्रति समर्पित रहा. वे सादगी, संघर्ष और जनता के प्रति समर्पण की जीवंत मिसाल थे. उनका जाना समाजवादी परिवार एवं प्रदेश की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 23 Jul 2026 07:40 AM (IST)
Tags :
Azamgarh News UP NEWS SAMAJWADI PARTY Alambadi Azmi
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