यूपी में सक्रिय रहेगा मानसून, आज आगरा से वाराणसी तक बारिश का अलर्ट, जानें मौसम का अपडेट

उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ हैं, मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले 5-6 दिनों तक प्रदेश में मौसम मेहरबान रहेगा. इस दौरान पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों के अधिकांश इलाकों में गरज-चमक और मेघ गर्जन के साथ बारिश की बौछारें का दौर जारी रहेगी. 26 जुलाई से इसमें और तेजी आएगी, जिससे कई जिलों में बहुत भारी बारिश हो सकती हैं.

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज भी मानसून का असर देखने को मिलेगी. हालांकि अगले दो दिन बारिश की रफ्तार धीमी ही रहेगी. प्रदेश में आज 23 जुलाई को भी प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए हैं. मौसम विभाग ने आज 17 जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश होने का अनुमान जताया है हालांकि कहीं कोई चेतावनी नहीं दी गई है.

17 जिलों में बारिश का अलर्ट

यूपी में आज आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर, फतेहपुर, कौशांबी, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज, संत कबीर नगर, मीरजापुर, सोनभद्र, चंदौली और गाज़ीपुर समेत 17 जिलों में अनेक जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान हैं.

नोएडा से आजमगढ़ तक हल्की से मध्यम बारिश

वहीं नोएडा, गाजियाबाद, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, झांसी, महोबा और ललितपुर में भी कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं. प्रदेश के बाकी जिलों में 29 जिलों में भी एक या दो जगहों पर हल्की-फुल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है. लेकिन कहीं कोई चेतावनी नहीं है.

अगले एक हफ्ते कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग ने 23-26 तक पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना जताई हैं. इस दौरान प्रदेश भर में बादलों की आवाजाही का सिलसिला जारी रहेगा. 27 जुलाई से मानसून में फिर से तेजी आएगी और पश्चिमी यूपी के ज़्यादातर जिलों में बारिश होगी वहीं पूर्वांचल के ज़्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान हैं. 28 जुलाई को दोनों संभागों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.