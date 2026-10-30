उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है. आज बीजेपी कार्यसमिति की बैठक होगी, जिसका शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जबकि समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे. बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. बैठक में 8 अलग-अलग एजेंडों पर मंथन किया जाएगा.

लखनऊ में बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पार्टी संगठन खड़ा होने के बाद जब-जब राजनीति के चाणक्य अमित शाह का उत्तर प्रदेश पर ध्यान रहा है, तब-तब बीजेपी को बड़ी विजय मिली है. उन्हें पूरा विश्वास है कि 2027 में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी. आज प्रदेश कार्यसमिति में अमित शाह का संबोधन दूरगामी परिणाम देने वाला होगा.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. वह प्रदेश के संगठनात्मक ढांचे को नई ऊर्जा और मार्गदर्शन देने का काम करेंगे. उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी मुगालते में न रहे, प्रदेश की जनता बीजेपी के साथ है और 2027 में पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है. इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने को लेकर उन्होंने कहा कि देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत चल रहा है और बीजेपी उसका अनुसरण कर रही है.

बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने एमएलसी चुनाव के नतीजों पर कहा कि जब भी कोई निर्णायक चुनाव होता है तो अखिलेश यादव चुनाव हार जाते हैं. चाहे 2022 का चुनाव हो या 2017 का, यह सभी ने देखा है. उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था. प्रत्याशी की मेहनत और तैयारी भी चुनाव में मायने रखती है. बीजेपी ने 6 सीटें जीती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन किया है. उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री कौन होगा और सरकार किसकी बनेगी, यह बड़ा विषय होगा और जनता इसी आधार पर वोट करेगी.

इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर सुब्रत पाठक ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या गठबंधन के नेताओं ने कभी रमजान या ईद-बकरीद के समय रैली की है? उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू त्योहारों पर रैली करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है.

बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि 2027 का चुनाव नजदीक है और आज गृह मंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन मिलने वाला है. उन्होंने दावा किया कि इस बार बीजेपी 300 पार की स्थिति में पहुंचेगी.

बीजेपी नेता बृज लाल ने कहा कि बैठक में सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे और 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति तय होगी. उन्होंने दावा किया कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे.

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि पार्टी की इस बड़ी बैठक में सभी कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं. गृह मंत्री अमित शाह का निर्देशन मिलने से पार्टी और मजबूत होगी. केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि बैठक में वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को अमित शाह का मार्गदर्शन मिलेगा और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी.

मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कार्यसमिति की विस्तृत बैठक में गृह मंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन मिलेगा. इसी के आधार पर बीजेपी का हर कार्यकर्ता जनता के बीच जाएगा. बीजेपी सांसद डॉ. संघमित्रा मौर्य ने कहा कि पार्टी चुनावों के लिए हमेशा तैयार रहती है और उसका हर कार्यकर्ता 24 घंटे जमीन पर सक्रिय रहता है. उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के मार्गदर्शन के बाद आगे के निर्देश स्पष्ट होंगे.

बीजेपी सांसद आरपीएन सिंह ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता पूरे पांच साल जनता के बीच रहते हैं. हालांकि, इस बैठक के जरिए बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है. मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि बैठक में गृह मंत्री का मार्गदर्शन मिलेगा और चुनाव के लिए आगे का रोडमैप और रणनीति तैयार की जाएगी.

मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि बीजेपी अपने विजन को धरातल पर उतारते हुए 2027 में पूर्ण और प्रचंड बहुमत से जीतने के लिए आगे बढ़ेगी. उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में फिर से कमल खिलेगा और समाजवादी पार्टी 2027 में पूरी तरह साफ हो जाएगी.

बीजेपी नेता पूजा पाल ने कहा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लखनऊ पहुंच रहा है और सभी नेता उनके स्वागत के लिए उत्साहित हैं. उन्होंने कहा कि नेतृत्व का मार्गदर्शन और निर्देश पार्टी को नई ऊर्जा और शक्ति देते हैं, जिनका इस्तेमाल आगे के काम में किया जाएगा.

मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि यह बैठक विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर है. इसमें सभी नेताओं का मार्गदर्शन मिलेगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ प्रदर्शन करेगी.