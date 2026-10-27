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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'UP में अपराधी केले बेच रहे', कॉमेडियन हर्ष गुजराल के जोक पर CM योगी ने लगाए ठहाके

'UP में अपराधी केले बेच रहे', कॉमेडियन हर्ष गुजराल के जोक पर CM योगी ने लगाए ठहाके

कॉमेडियन हर्ष गुजराल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वे सीएम योगी के सामने एक चुटकुला सुना रहे हैं जिस पर सीएम भी खूब हंस रहे हैं.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 27 Oct 2026 10:58 PM (IST)
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स्टैंडअप कॉमेडियन हर्ष गुजराल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने क्रिमिनल का एक ऐसा जोक सुनाया, जिसके सुनते ही सीएम भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. दरअसल स्टैंडअप कॉमेडियन उत्तर प्रदेश के 'यूथ आइकन' के रूप में सम्मानित हुए थे.

इस कार्यक्रम के दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में हर्ष गुजराल एक जोक कह रहे हैं. वह सीएम योगी से कहते हैं, "हमारा काम कॉमेडी का है तो हम स्ट्रैस दूर करने की कोशिश करते हैं. सर आपके ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश का इतना स्ट्रैस है."

हर्ष गुजराल ने सुनाया ये 'जोक'

हर्ष गुजराल ने आगे बताया, "मैं पिछली बार लखनऊ में शो करने आया था और ऐसे ही टहलते हुए एक केले वाले से पूछ लिया कि भाई क्राइम का क्या सीन है? उसने कहा कि भईया बिल्कुल खत्म है. मैंने उससे कहा आपको कैसे पता तो वो बोला कि भईया मैं खुद क्रिमिनल था अब केले बेच रहा हूं." 

 
 
 
 
 
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हर्ष के इस जोक को सुनते ही सीएम योगी समेत तमाम दर्शकों ने जोरदार ठहाके लगाए. वहीं सीएम योगी हर्ष की पीठ भी थपथपाते नजर आए. इस वीडियो को हर्ष गुजराल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया है. जो अब जमकर पसंद किया जा रहा है. लोग इस पर अब तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देने से पीछे नहीं हट रहे हैं.

वीडियो के कैप्शन में हर्ष ने क्या लिखा

हर्ष गुजराल ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, "उत्तर प्रदेश के 'यूथ आइकन' के रूप में सम्मानित होना मेरे लिए गर्व की बात है और मंच पर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कुछ हल्के-फुल्के पल साझा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 27 Oct 2026 10:57 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Harsh Gujral YOGI ADITYANATH
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