यूपी में बारिश का दौर जारी, आगरा-झांसी समेत इन जिलों में यलो अलर्ट, 60 की स्पीड से चलेंगी हवाएं

उत्तर प्रदेश में बीते दिनों हुई बारिश के बाद अब एक बार फिर से तापमान बढ़ने लगा है. प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में लोग गर्मी और उमस से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ कहीं-कहीं बादलों की आवाजाही का भी दौर भी जारी हैं. इस बीच मौसम विभाग ने आज 2 जून को भी पश्चिमी यूपी में गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना जताई है. इस दौरान 50-60 किमी की रफ़्तार से तेज हवाएं चलेंगी.

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के पश्चिमी संभाग में आज कहीं-कहीं बारिश और गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान हैं. संभाग में कहीं-कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज झोंकेदार हवाएं चलेंगी. जिनकी स्पीड 40-50 तक रह सकती है और झोंके के साथ बढ़कर 60 की रफ़्तार तक जा सकती हैं. हालांकि पूर्वी संभाग में आज मौसम शुष्क ही रहने का अनुमान हैं, इन जिलों में कोई चेतावनी नहीं हैं.

यूपी में कहीं बारिश तो कहीं मौसम शुष्क

3 और 4 जून को पश्चिमी यूपी में बारिश की सिलसिला और तेज होगा और नोएडा-गाजियाबाद समेत कई इलाकों में कहीं-कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश होगी. प्रदेश में 5 जून तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान हैं. जिसके बाद मौसम शुष्क हो जाएगा. मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में 4-6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई है. जबकि न्यूनतम तापमान में भी 2-4 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है. यानी अब एक

बार फिर से गर्मी सताएगी.

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आगरा-झांसी में बारिश का अलर्ट

यूपी में आज आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर में कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती हैं जबकि ललितपुर, महोबा और झांसी में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है. इन जिलों में तेज झोंकेदार हवाएं चलने का भी यलो अलर्ट है. वहीं बुधवार को मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, और सहारनपुर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है.

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आंधी और तेज हवाओं में लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई हैं. लोगों को ऐसे मौसम में एहतियात बरतने को कहा गया है. तेज हवाओं के बीच आसपास लगे पेड़ों के नीचे न खड़े हों, पुराने और कच्ची दीवारों के पास भी जाने से बचे और घर में सुरक्षित रहें.

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