Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में आज फिर बदलेगा मौसम, 38 जिलों के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट

यूपी में आज फिर बदलेगा मौसम, 38 जिलों के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट

उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी हैं. मौसम विभाग ने आज भी नोएडा से आगरा, झांसी तक गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है. कुछ जिलों में तेज आंधी और मेघ गर्जन का भी अलर्ट है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 16 Oct 2026 07:01 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश मानसून का असर कम होने का नाम नहीं ले रहा हैं. बीते तीन-चार दिनों से प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश हो रही है, जिससे मौसम काफी ठंडा हो गया है. सुबह और शाम के समय सर्द हवाएं चल रही है, जिससे ठंडक महसूस हो रही हैं. मौसम विभाग ने आज 16 अक्टूबर को भी प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है. वहीं आगरा, मथुरा व आसपास के इलाके में गरज-चमक के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात का अलर्ट है. 

मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड समेत 38 जिलों में आज गरज-चमक के साथ बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है. कई जिलों में कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और तेज गति से हवाएं चलने का अनुमान हैं. पूर्वांचल में भी एक दो जगहों पर बौछारें पड़ने का अनुमान हैं लेकिन कोई चेतावनी नहीं हैं. 17 अक्टूबर से प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम बदल जाएंगा और बारिश का दौर थमने के संकेत हैं. 

इन जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात का अलर्ट

यूपी में आज नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, बागपत, मेरठ, मुज़फ़्फ़रनगर, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, हापुड़, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, बदायूं, सँभल, कासगंज, कन्नौज, कानपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर में आज एक या दो जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान हैं. हालांकि यहां कोई चेतावनी नहीं दी गई है. 

जबकि मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, फ़िरोज़ाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया और जालौन में गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान हैं. इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और 40-50 किमी प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं चलने का यलो अलर्ट जारी किया गया है. प्रदेश के बाकी हिस्सों में आज मौसम शुष्क रहेगा. कहीं कोई अलर्ट नहीं है. ये जिले आज ग्रीन ज़ोन में रहेंगे.  

बारिश की वजह से प्रदेश के अधिकतम तापमान में कमी आई हैं. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होने का अनुमान जताया है. जबकि शुक्रवार से न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री तक की गिरावट आने का अनुमान है. 17 से 20 अक्टूबर तक प्रदेश का मौसम बदल जाएगा और तमाम जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान हैं. 

प्रयागराज का कसारी मसारी अब श्रीकृष्णपुरी, सीएम योगी ने किया नाम बदलने का ऐलान

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
Read More
Published at : 16 Oct 2026 07:01 AM (IST)
Tags :
Weather IMD UP NEWS UP Weather
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोवा में भी दिखेगा योगी मॉडल का प्रभाव! अयोध्या-काशी की तर्ज पर मंदिर निर्माण
गोवा में भी दिखेगा योगी मॉडल का प्रभाव! अयोध्या-काशी की तर्ज पर मंदिर निर्माण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चुनाव से पहले ही हार का...', SP चीफ पर BJP नेता दयाशंकर सिंह का तीखा हमला
'चुनाव से पहले ही हार का...', SP चीफ पर BJP नेता दयाशंकर सिंह का तीखा हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
‘विरासत में सत्ता मिल सकती है, बुद्धि नहीं’, अखिलेश यादव पर बरसे OP राजभर
‘विरासत में सत्ता मिल सकती है, बुद्धि नहीं’, अखिलेश यादव पर बरसे OP राजभर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार का बड़ा कदम, RTE के तहत बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होंगे ₹698 करोड़
योगी सरकार का बड़ा कदम, RTE के तहत बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होंगे ₹698 करोड़
Advertisement

वीडियोज

लखनऊ में मौत की पटकथा...नेपाल में 'गुप्त लीला' !
SC में सुनवाई का सार..'क्या 'तमाशा' बना रखा है ?'
तो सत्ता परिवर्तन का प्लान-बांग्लादेश का क्यों बखान!
Jagadhatri:😮Jagadhatri मिशन के लिए तैयार, Shivay ने घर की देवी को सम्मान देकर भेजा मैदान में! #sbs
Bollywood News: कॉफ़ी विद करण का धमाकेदार आगाज, सलमान खान के बेबाक अंदाज ने शो पर लगाया तड़का! (15.10.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सऊदी में 2 बांग्लादेशियों को फांसी, जानें ऐसा क्या किया था मक्का की मस्जिद में
सऊदी में 2 बांग्लादेशियों को फांसी, जानें ऐसा क्या किया था मक्का की मस्जिद में
महाराष्ट्र
भारत के प्रोटेस्ट की तुलना बांग्लादेश हिंसा से, भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी- 'वहां हिंदुओं को...'
भारत के प्रोटेस्ट की तुलना बांग्लादेश हिंसा से, भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी- 'वहां हिंदुओं को...'
टेलीविजन
'धक्का दिया और दरवाजा...', कास्टिंग काउच के बाद सहम गई थीं 'तारक मेहता...' फेम एक्ट्रेस
'धक्का दिया और दरवाजा...', कास्टिंग काउच के बाद सहम गई थीं 'तारक मेहता...' फेम एक्ट्रेस
इंडिया
कांग्रेस छोड़कर BJP में गए नेताओं पर राहुल गांधी का तंज, बोले- 'वो लोग अब...'
कांग्रेस छोड़कर BJP में गए नेताओं पर राहुल गांधी का तंज, बोले- 'वो लोग अब...'
क्रिकेट
'सचिन-कोहली की तरह वैभव सूर्यवंशी भी...', पूर्व सिलेक्टर के बयान ने चौंकाया
'सचिन-कोहली की तरह वैभव सूर्यवंशी भी...', पूर्व सिलेक्टर के बयान ने चौंकाया
दिल्ली NCR
दिल्ली में ठंड का अहसास! 6 डिग्री तक गिरा पारा, आज भी होगी बारिश?
दिल्ली में ठंड का अहसास! 6 डिग्री तक गिरा पारा, आज भी होगी बारिश?
इंडिया
नेहा बोरा के बांग्लादेश वाले बयान पर अभिजीत दीपके बोले, 'हम हमेशा अहिंसा और...'
नेहा बोरा के बांग्लादेश वाले बयान पर अभिजीत दीपके बोले, 'हम हमेशा अहिंसा और...'
एग्रीकल्चर
मवेशियों में तेजी से फैल सकती है ये बीमारी, पशुपालक तुरंत करें ये काम
मवेशियों में तेजी से फैल सकती है ये बीमारी, पशुपालक तुरंत करें ये काम
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget