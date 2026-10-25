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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP चुनाव: कांग्रेस के 200 सीटों वाले पोस्टर पर अखिलेश बोले- गठबंधन से पेट में...

UP चुनाव: कांग्रेस के 200 सीटों वाले पोस्टर पर अखिलेश बोले- गठबंधन से पेट में...

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 200 सीटों की मांग वाले पोस्टर लगाए जा रहे हैं. इसको लेकर अब सपा चीफ ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर हमला बोला.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 25 Oct 2026 03:52 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ सीट बंटवारे को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने औपचारिक बातचीत शुरू कर दी है. इस बीच राज्य में कांग्रेस के 200 सीटों की मांग वाले पोस्टर लगने से सियासी हलचल पैदा हो गई है.

अब इन पोस्टरों को लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है. सपा चीफ ने कहा, "गठबंधन से भाजपा के पेट में हुआ दर्द, नकली पोस्टर लगा रही, इतना गई डर." उन्होंने आगे कहा, "यूपी के म्युनिसिपल उच्चाधिकारियों को निलंबित कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बिना पैसा जमा किए सरेआम पोस्टर लगवा रहे हैं. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है या तो इसका आधार भ्रष्टाचार है या शासन का दबाव है." 

अखिलेश यादव ने की कार्रवाई की मांग

सपा चीफ ने आगे कहा, "इन अज्ञात पोस्टरों को जब चोरी-छिपे लगाया जाता है तो स्थानीय राजस्व की हानि भी होती है, क्योंकि ऐसे पोस्टर बिना शुल्क के लगाए जाते हैं. अगर शुल्क का आधिकारिक रूप से भुगतान किया गया तो भुगतान की रसीद भी काटनी पड़ेगी. ऐसे में साजिशकर्ता का नाम बाहर आ जाएगा और वो पकड़ा जाएगा." 

अखिलेस यादव ने आगे बताया, "राजस्व की इस हानि का खामियाजा संबद्ध अधिकारियों से भरवाना चाहिए और उनके खिलाफ जांच बैठाकर निलंबित भी कर देना चाहिए. ऐसी जितनी भी घटनाएं हो रहीं हैं हम उनका रिकार्ड तारीखवार रख रहे हैं और ये रिकॉर्ड भी रख रहे हैं कि इस समय कौन सा अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार था."

पीडीए सरकार आ रही है- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने आगे यह भी कहा, "पीडीए सरकार आ रही है. अब वही इन भ्रष्ट अधिकारियों का सारा कच्चा-चिट्ठा खोलेगी. ED-CBI से लेकर EOW तक सबकों सक्रिय करके, इन सब भ्रष्ट अधिकारियों का पक्का हिसाब-किताब किया जाएगा."

बता दें कि पिछले कई दिनों से कांग्रेस और सपा में सीटों को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी जारी है. अब कुछ हद तक सीटों पर सहमति बनती नजर आ रही है हालांकि इस पर औपचारिक ऐलान होना बाकी है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 25 Oct 2026 03:52 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS SAMAJWADI PARTY CONGRESS UP Assembly Election 2027 UP Election 2027 Elections 2027
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