रामपुर में बढ़ी सियासी गतिविधियां, ओवैसी-अखिलेश के बाद अब अनुप्रिया पटेल दिखाएंगी ताकत

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी समय बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है. रामपुर में भी राजनीतिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं. इसी क्रम में अब अपना दल (एस) ने अपने स्थापना दिवस के कार्यक्रम के लिए रामपुर के स्वार को चुना है. 4 नवंबर को होने वाले इस कार्यक्रम में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल शामिल होंगे. कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी स्वार-टांडा से विधायक शफीक अहमद अंसारी को सौंपी गई है.

दरअसल, रामपुर में पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गतिविधियां चर्चा में हैं. 18 अक्टूबर को तहसील टांडा में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित किया था. इसके बाद 22 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे और जेल में आजम खान तथा अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की. अखिलेश यादव ने आजम खान के परिवार से भी मुलाकात की थी.

सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो कारों में आमने-सामने की टक्कर, 2 लोगों की मौत

स्थापना दिवस कार्यक्रम के जरिये बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश

अब अपना दल (एस) के स्थापना दिवस का कार्यक्रम रामपुर में आयोजित किए जाने को भी राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है. पार्टी आमतौर पर अपना स्थापना दिवस लखनऊ में मनाती रही है, लेकिन इस बार कार्यक्रम के लिए स्वार को चुना गया है. पार्टी नेतृत्व ने विधायक शफीक अहमद अंसारी को तैयारियों की जिम्मेदारी दी है और वह कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हैं.

विधानसभा चुनाव को लेकर हो सकती है चर्चा

स्थापना दिवस के अवसर पर अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल के जनप्रतिनिधियों तथा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने की भी संभावना है. माना जा रहा है कि इस दौरान पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हो सकती है. हालांकि, चुनाव को लेकर पार्टी नेतृत्व की ओर से क्या संदेश दिया जाएगा, यह कार्यक्रम के बाद ही स्पष्ट होगा.

फिलहाल, 4 नवंबर को रामपुर के स्वार में होने वाले इस कार्यक्रम पर राजनीतिक गलियारों की नजरें रहेंगी. अब देखना होगा कि स्थापना दिवस के मंच से अनुप्रिया पटेल पार्टी कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देती हैं और आगामी चुनाव को लेकर संगठन की रणनीति के बारे में क्या संकेत सामने आते हैं.

उत्तराखंड: पिथौरागढ़ में भूकंप से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 3.7 तीव्रता