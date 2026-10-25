उत्तराखंड: पिथौरागढ़ में भूकंप से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 3.7 तीव्रता

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आज (25 अक्टूबर) भूकंप के झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक दोपहर 12:51 बजे 3.7 तीव्रता का भूकंप आया. इसके बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए. अभी तक किसी तरह की जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है.