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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड: पिथौरागढ़ में भूकंप से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 3.7 तीव्रता

उत्तराखंड: पिथौरागढ़ में भूकंप से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 3.7 तीव्रता

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आज दोपहर 12:51 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 25 Oct 2026 03:16 PM (IST)
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उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आज (25 अक्टूबर) भूकंप के झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक दोपहर 12:51 बजे 3.7 तीव्रता का भूकंप आया. इसके बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए. अभी तक किसी तरह की जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है.

Published at : 25 Oct 2026 03:16 PM (IST)
Tags :
Pithoragarh UTTARAKHAND NEWS EARTHQUAKE
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