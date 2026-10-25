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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराहुल गांधी की बढ़ेंगी मुश्किल या मिलेगी राहत? 26 अक्टूबर को आएगा फैसला!

राहुल गांधी की बढ़ेंगी मुश्किल या मिलेगी राहत? 26 अक्टूबर को आएगा फैसला!

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी के एक बार फिर सुल्तानपुर की कोर्ट पहुंचेंगे. वादी मुकदमा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सन्तोष पाण्डेय पैरवी कर रहे हैं.

Written By : नीरज श्रीवास्तव, सुल्तानपुर |  Updated at : 25 Oct 2026 03:55 PM (IST)
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कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े एक मुकदमे को लेकर सुल्तानपुर की न्यायिक कार्यवाही पर एक बार फिर सबकी निगाहें टिक गई हैं. बेंगलुरु में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के संबंध में कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने से जुड़े इस मामले में राहुल गांधी 26 अक्टूबर 2026 को जनपद न्यायालय सुल्तानपुर में चौथी बार व्यक्तिगत रूप से पेश होने वाले हैं. इस दिन मुकदमे में आदेश की तारीख नियत होने की बात सामने आई है.

दरअसल, यह मुकदमा भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय मिश्रा की ओर से दायर किया गया है. मामले का संबंध राहुल गांधी की तरफ से बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बारे में कथित टिप्पणी से बताया जा रहा है. इसी टिप्पणी को लेकर कानूनी कार्यवाही चल रही है.

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अदालत के फैसले पर टिकी सभी की निगाहें

वादी मुकदमा विजय मिश्रा की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार पाण्डेय की अदम्य पैरवी लायी रंग. मामले में लगातार कानूनी कार्यवाही और न्यायालय में प्रभावी पैरवी के बीच 26 अक्टूबर की तारीख को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अब सबकी निगाहें 26 अक्टूबर 2026 को होने वाली न्यायिक फैसले पर टिकी हैं. इस दिन न्यायालय का आदेश पारित होना है, यह अदालत पर निर्भर करेगा कि नेता प्रतिपक्ष को होगी सजा या फिर बरी किए जाएंगे.

कोर्ट के आदेश के बाद स्पष्ट होगी स्थिति

फिलहाल, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने से जुड़े मामले में आगे की स्थिति न्यायालय के आदेश के बाद ही स्पष्ट होगी. वहीं, सुलतानपुर जनपद न्यायालय में इस मुकदमे की अगली कार्यवाही को लेकर जहां राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गयी हैं. वहीं दूसरी तरफ लोगों के बीच आदेश को लेकर उत्सुकता बनी हुई है.

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About the author नीरज श्रीवास्तव, सुल्तानपुर

नीरज श्रीवास्तव करीब 20 सालों से बतौर संवाददाता सुल्तानपुर में कार्यरत हैं. नीरज सुल्तानपुर की राजनीतिक गतिविधियों पर खास पकड़ रखते हैं. अमेठी की राजनीति पर भी खास नजर रखते हैं. देश के सबसे हॉट राजनीतिक जिलों में शुमार अमेठी में नीरज साल 2009, 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव को कवर कर चुके हैं. वह राहुल गांधी से लेकर कुमार विश्वास और स्मृति ईरानी तथा केएल शर्मा की राजनीति को बेहद करीब से देख चुके हैं. यूपी के मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची में शामिल हैं.
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Published at : 25 Oct 2026 03:55 PM (IST)
Tags :
Sultanpur News UP NEWS RAHUL GANDHI
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