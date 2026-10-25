पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान बोले- 'अगर देश को विकसित करना है तो...'

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी. वाई. चंद्रचूड़ ने रविवार (25 अक्टूबर, 2026) को देश के विकास के लिए सरकारी और प्राइवेट, दोनों तरह की संस्थानों की भूमिका को महत्वपूर्ण करार दिया है. उन्होंने कहा कि अगर हम अपने देश को आगे बढ़ाना और विकसित करना चाहते हैं, तो हमें इन संस्थानों को बनाए रखना होगा.

दिल्ली में मीडिया से बातचीत में पूर्व सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, ‘लोकतंत्र में संस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं. चाहे वह सरकारी स्तर की संस्थाएं हों या फिर निजी स्तर की संस्थाएं हों, ऐसी संस्थाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है. अगर हम अपने देश को आगे बढ़ाना और विकसित करना चाहते हैं, तो हमें इन संस्थाओं को जारी रखना होगा. इसके साथ ही, जो संस्थाएं अच्छी हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं, उन्हें और भी ज्यादा मजबूत और सशक्त बनाने के जरूरत है.’

स्वास्थ्य के क्षेत्र में संस्थाओं की भूमिका पर बोले पूर्व CJI

इस दौरान पूर्व CJI डी. वाई. चंद्रचूड़ ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी और सार्वजनिक संस्थाओं की भूमिका पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा, ‘खास तौर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मरीजों की देखभाल और उनके कल्याण के लिहाज से सार्वजनिक अस्पतालों की महत्वपूर्ण भूमिका है. ये अस्पताल उन लोगों की सेवा करते हैं, जो गरीब मरीज हैं, जो जरूरतमंद हैं और जो दूर-दराज के इलाकों से इलाज की उम्मीद में सरकारी अस्पतालों में पहुंचते हैं.’

VIDEO | Delhi: Former CJI DY Chandrachud says, "In a democracy, institutions are essential. Whether they are government-run or private, such institutions are vital. If we wish to advance and develop our nation, we must sustain these institutions; furthermore, we need to strengthen and fortify the effective ones. In the field of medicine particularly regarding patient care and welfare, public hospitals serve those in genuine need, including many who travel from far and wide to seek help. Consequently, there is an urgent need to make our public hospitals and public health infrastructure more robust and resilient." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) October 25, 2026

उन्होंने कहा, ‘इसलिए हमारे सार्वजनिक अस्पतालों और सार्वजनिक स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज्यादा मजबूत और सक्षम बनाने की तत्काल जरूरत है.’

मेडिकल छात्रों से क्या बोले पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया?

वहीं, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज और GTB अस्पताल के 55वें स्थापना दिवस और डिग्री वितरण समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व CJI डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, ‘मैं यह नहीं मानता कि किसी व्यक्ति की उम्र उसके भीतर मौजूद ज्ञान और उसकी समझदारी की क्वालिटी को दिखाती है. भारत एक युवा देश है, युवाओं का देश है. ऐसे युवा देश में हमें युवाओं की ऊर्जा पर भरोसा रखना चाहिए, जिसे आप सभी दर्शाते हैं.’

Delhi: At the 55th Foundation Day & Degree Distribution Ceremony at University College of Medical Sciences and GTB Hospital, Former Chief Justice of India D.Y. Chandrachud says, "There is another confession which I have to make. I don't believe that the years of one's life indicate the quality of wisdom in them. India is a young nation, a nation of young people. In the nation of the young that we are, we better have faith in the energy of the young that all of you represent. So, you may fairly ask what a man who spent nearly 45 years in the courtroom could possibly offer a hall full of future healers. Perhaps only this: the view from the other side of the table. In my logbook of life, I have seen and experienced many cycles or seasons, as you may say..." — IANS (@ians_india) October 25, 2026

उन्होंने कहा, ‘इसलिए आप यह सवाल जायज तौर पर पूछ सकते हैं कि एक व्यक्ति, जिसमें अपनी जिंदगी के करीब 45 साल कोर्टरूम में बिताए हैं, वो भविष्य के हीलर्स से भरे इस हॉल को आखिर क्या दे सकता है? शायद सिर्फ इतना कि मेज की दूसरी तरफ से देखने का एक अलग नजरिया.’

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