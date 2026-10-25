फाजिल्का: कांग्रेस के पूर्व MLA ने थामा अकाली दल का हाथ, सुखबीर बादल ने कराया ज्वाइन

पंजाब चुनाव से पहले राज्य में बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिला है. कांग्रेस नेता और फाजिल्का के जलालाबाद से पूर्व विधायक रमिंदर सिंह आमला रविवार (25 अक्टूबर) को शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो गए. SAD अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने उन्हें पार्टी में शामिल किया. चंडीगढ़ में उन्होंने औपचारिक रूप से अकाली दल ज्वाइन कर ली है.

कांग्रेस के पूर्व विधायक की अकाली दल में ज्वाइनिंग की जानकारी सुखबीर सिंह बादल ने एक्स पर दी है. उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, "वरिष्ठ कांग्रेस नेता और जलालाबाद के पूर्व विधायक रमिंदर सिंह आवला का शिरोमणि अकाली दल में स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है. जलालाबाद ने मुझे तीन बार इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर दिया."

'मुझे विश्वास है कि वे पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे'

उन्होंने आगे बताया, "यह वह निर्वाचन क्षेत्र भी है जिसने अकाली सरकारों के दौरान क्रांतिकारी विकास देखा. अब रमिंदर सिंह आवला के पार्टी में शामिल होने से मुझे पूरा विश्वास है कि वे इस निर्वाचन क्षेत्र के साथ-साथ पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में अकाली दल को मजबूत करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे ताकि 2027 में पार्टी की जीत सुनिश्चित हो सके."

अकाली दल मैनिफेस्टो कमेटी ने की मीटिंग

पंजाब चुनाव से पहले पार्टियां अब चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं. शनिवार को चंडीगढ़ स्थित हेडक्वार्टर में शिरोमणि अकाली दल की मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन सरदार बलविंदर सिंह भूंदर की लीडरशिप में और कमेटी मेंबर सेक्रेटरी डॉ. दलजीत सिंह चीमा और दूसरे मेंबर्स की मौजूदगी में कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें शिरोमणि अकाली दल के सीनियर वकीलों, पंजाब और हरियाणा बार एसोसिएशन के मौजूदा और पुराने पदाधिकारियों और कर्मचारी संगठन के नुमाइंदों के साथ बातचीत हुई.

इस मौके पर उन्हें आ रही मुश्किलों और मुद्दों पर बातचीत हुई और सुझाव लिए गए. इस मौके पर मौजूद सीनियर लीडरशिप ने मौजूद नुमाइंदों को भरोसा दिलाया कि शिरोमणि अकाली दल की सरकार बनने पर उनकी सभी मुश्किलों का पक्का हल निकाला जाएगा और उनके सुझावों के हिसाब से तैयार किए जाने वाले मैनिफेस्टो में किए गए वादों को हमेशा की तरह प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा.

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