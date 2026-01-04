यूपी में सर्दी और कोहरे से जनजीवन अस्त-व्यस्त, वाराणसी-अयोध्या और आगरा में कड़ाके की ठंड

उत्तर प्रदेश के कई शहरों में इन दिनों कड़ाके की ठंड की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, सर्दी से खुद को बचाने के लिए लोग गरम कपड़ों और अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं. यूपी के नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा और अयोध्या में सर्दी का सितम जारी है.

उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में शीतलहर का प्रकोप जारी है. ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं. वहीं लोगों को ठंड से बचाने के लिए वाराणसी में बेघर लोगों के लिए 25 हाई-टेक रैन बसेरे बनाए गए हैं. कड़कड़ाती ठंड में लोगों के लिए रैन बसेरे लोगों को बड़ी राहत देने का काम कर रहे हैं.

कोहरे की चादर से ढका राम मंदिर

भगवान श्रीराम नगरी आयोध्या में भी सर्दी और ठंड का प्रकोप जारी है, अयोध्या में ठंड के साथ कोहरे का असर दिखाई दिया है, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी घटी है. अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर कोहरो की सफेद चादर की से ढका नजर आया है. वहीं ठंड और कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है.

घने कोहरे में गायब हुआ ताज महल

ताज नगरी आगरा में ठंड और सर्दी से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है, घने कोहरे की वजह से ताज महल दिखाई नहीं पड़ रहा है. अगर आगरा के आज के तापमान की बात की जाए तो मौसम विभाग के अनुसार आगरा में आज का अधिकतम 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. मगर, कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटी है.

यूपी में कैसा रहेगा आज का मौसम?

मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के अनुसार, पश्चिम यूपी के संभाग में कहीं कहीं घना से अत्यंत घना कोहरा होने की संभावना है. इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के संभाग में कहीं-कहीं घना कोहरा होने की संभावना है. आईएमडी के अनुसार, अधिकतम तापमान में कोहरे की परत बने रहने के कारण कुछ जगहों पर दिन-प्रतिदिन तापमान में उल्लेखनीय परिवर्तन की संभावना है. इसके अलावा अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने की संभावना है.

यूपी के प्रमुख शहरों का कैसा रहेगा तापमान

आईएमडी के मुताबिक, आज गोरखपुर का तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियल, प्रयागराज 13.6 डिग्री सेल्सियस, वाराणसी 13.8 डिग्री सेल्सियस, बलिया 12.4 डिग्री सेल्सियस, झांसी 8.6 डिग्री सेल्सियस और मेरठ का 10.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है.