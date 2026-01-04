यूपी: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को मिली बड़ी जिम्मेदारी, प्रियंका गांधी की करेंगे मदद

कांग्रेस ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी के तहत स्क्रीनिंग कमेटियां गठित की हैं. असम के लिए बनाई गई स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षता पार्टी महासचिव और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को सौंपी गई है.

इसी कमेटी में सहारनपुर लोकसभा से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को सदस्य बनाया गया है, जो असम में संगठन और उम्मीदवार चयन से जुड़े कामों में प्रियंका गांधी की मदद करेंगे. यह फैसला पार्टी की रणनीतिक तैयारियों का अहम हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना और सही उम्मीदवारों का चयन करना है.

असम स्क्रीनिंग कमेटी में इमरान मसूद की भूमिका

असम के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी में प्रियंका गांधी वाड्रा चेयरपर्सन हैं, जबकि सदस्य के तौर पर सप्तगिरी शंकर उलाका, इमरान मसूद और डॉ. सिरिवेला प्रसाद को शामिल किया गया है. इमरान मसूद को संगठनात्मक अनुभव और चुनावी रणनीति की समझ के कारण यह जिम्मेदारी दी गई है. पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय इमरान मसूद का अनुभव असम जैसे महत्वपूर्ण राज्य में कांग्रेस की रणनीति को धार देगा.

टी.एस. सिंह देव को भी मिली अहम जिम्मेदारी

तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी की कमान वरिष्ठ नेता टी.एस. सिंह देव को सौंपी गई है. उनके साथ यशोमती ठाकुर, जी.सी. चंद्रशेखर और अनिल कुमार यादव सदस्य के रूप में शामिल हैं. पार्टी ने सिंह देव को यह जिम्मेदारी देकर साफ संकेत दिया है कि अनुभवी नेताओं को चुनावी रणनीति में प्रमुख भूमिका दी जा रही है.

अन्य राज्यों के लिए भी बनाई गई स्क्रीनिंग कमेटियां

कांग्रेस ने केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल के लिए भी अलग-अलग स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया है. केरल में मधुसूदन मिस्त्री को चेयरपर्सन बनाया गया है, जबकि सैयद नसीर हुसैन, नीरज डांगी और अभिषेक दत्त सदस्य हैं. पश्चिम बंगाल के लिए बी.के. हरिप्रसाद चेयरपर्सन हैं और उनके साथ डॉ. मोहम्मद जावेद, ममता देवी और बी.पी. सिंह को जिम्मेदारी दी गई है.