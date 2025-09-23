यूपी STF ने महाराष्ट्र से दबोचा 50 हजार का इनामी बदमाश, पिछले दो महीने से चल रहा था फरार

उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने सोमवार की देर रात महाराष्ट्र के नवी मुंबई से प्रतापगढ़ के 50 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है. यह आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और प्रतापगढ़ में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में वांछित था. गिरफ्तार बदमाश का नाम अभिषेक उर्फ प्रद्युमन यादव है, जो प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र के जरियारी गांव का रहने वाला है.

एसटीएफ के मुताबिक, अभियुक्त अभिषेक यादव को मुंबई के घनसोली इलाके के रवाले चौराहा के पास से रात करीब 1 बजे पकड़ा गया. वह पिछले दो महीने से वहीं छिपकर रह रहा था. गिरफ्तारी एसटीएफ लखनऊ के एएसपी दिनेश कुमार सिंह की निगरानी में की गई.टीम का नेतृत्व निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह कर रहे थे.





दरअसल, अभिषेक यादव पर 24 जुलाई 2025 को प्रतापगढ़ के रानीगंज में हुई गोलीकांड की घटना में शामिल होने का आरोप है. यह मामला गांव के ही दो पक्षों के बीच पुराने जमीन विवाद से जुड़ा था. उस दिन जमीन पर कब्जे को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए थे. कहा जाता है कि विवाद इतना बढ़ा कि पथराव के बाद गोलियां चलीं. गोलीबारी में गांव की दो महिलाएं ललिता देवी और गीता गंभीर रूप से घायल हो गई थीं. घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया था और पुलिस को भारी फोर्स तैनात करनी पड़ी थी.

इस वारदात में नाम आने के बाद से ही अभिषेक यादव फरार चल रहा था. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. लगातार तलाश के बावजूद आरोपी का कोई सुराग नहीं मिल रहा था. आखिरकार एसटीएफ को सूचना मिली कि वह नवी मुंबई में रह रहा है. इसके बाद एसटीएफ की टीम महाराष्ट्र पहुंची और उसे दबोच लिया.

पुलिस के अनुसार, अभिषेक ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि विवाद में वह सीधे तौर पर शामिल था और उसी दौरान गोली चली थी. गिरफ्तारी के बाद उसे प्रतापगढ़ की रानीगंज पुलिस को सौंप दिया गया है. स्थानीय पुलिस अब आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

STF की कार्रवाई से इलाके के लोगों में राहत की सांस

प्रतापगढ़ और पूर्वांचल के कई गांवों में जमीन-जायदाद के विवाद से आए दिन हिंसक घटनाएं होती रहती हैं. कई बार ऐसे विवादों में गोलियां चलने और लोगों के घायल या मारे जाने तक की खबरें आती हैं. यही वजह है कि पुलिस लगातार ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कस रही है. एसटीएफ की इस कार्रवाई से इलाके के लोगों में राहत की सांस है. ग्रामीणों का कहना है कि फरार चल रहे अपराधी की गिरफ्तारी से अब गांव में शांति कायम होने की उम्मीद है.