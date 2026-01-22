हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसोनभद्र में देर रात पुलिस और गोतस्करों के बीच फायरिंग, 2 लोग हुए घायल, 9 गोवंश बरामद

सोनभद्र में देर रात पुलिस और गोतस्करों के बीच फायरिंग, 2 लोग हुए घायल, 9 गोवंश बरामद

UP News: सोनभद्र जनपद में घोरावल कोतवाली क्षेत्र के पास 2 गोतस्कर को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया. जिसके बाद इनेक कब्जे से 9 राशि गोवंश, 2 अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं.

By : संतोष कुमार सोनी, सोनभद्र | Updated at : 22 Jan 2026 03:05 PM (IST)
Preferred Sources

उतर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में घोरावल कोतवाली क्षेत्र के ग्राम केवली में खाखे मोड़ नहर पुलिया चौराहा के पास गोतस्करों व पुलिस की देर रात मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 गौ तस्कर घायल हो गए. जिन्हें मौके पाते ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. गौ तस्करों के कब्जे से 1 पिकअप वाहन से 9 राशि गोवंश, 2 अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं. वहीं इन गोतस्करों ने अपने पिकअप से एक मुख्य सिपाही को टक्कर मारकर घायल भी कर दिया. 

बगैर नम्बर की पिकअप से बिहार जा रहें थे गौ तस्कर

इस संबंध में क्षेत्राधिकारी राहुल पाण्डेय ने बताया कि मध्य प्रदेश बार्डर से बगैर नम्बर की पिकअप से पशु तस्करों के बिहार जाने की मुखबिर की सूचना पर घोरावल कोतवाली क्षेत्र के खुटहा मोड़ पर घेरा बंदी की गई थी. घेरा बंदी के दौरान पशु तस्करों ने एक सिपाही को धक्का मार दिया, जिससे उनकी पिकअप नहर के पास जा कर  फंस गई. वहीं अपने को पुलिस से घिरता देख तस्करों में फायरिंग करना शुरु कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायर किया. इस मुठभेड़ में दो तस्करों के पैर में गोली लगी है, जिनका नजदीकी अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है.

जनपद सोनभद्र में पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देश पर गौ-तस्करी, अन्तर राज्यीय गोतस्करों और पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है. बीती रात को घोरावल, शाहगंज थाना पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि कुछ पशु तस्कर 1 पिकअप से कुछ गौवंश को मध्य प्रदेश बार्डर(थाना घोरावल क्षेत्र) से बिहार उनकी हत्या करने के लिए ले जा रहे है.

9 राशि गौवंश और 2 अवैध तमंचे हुए बरामद

सूचना मिलते ही थाना घोरावल, शाहगंज पुलिस द्वारा अलग-अलग टीमें बनाकर तत्काल मौके पर पहुंचकर खुटहा मोड़ नहर पुलिया चौराहा के पास घेरा बंदी की गई थी. जिसमें गौ तस्करों ने खुद को घिरता देखकर भागने लगे और पिकअप से एक मुख्य सिपाही को टक्कर मार घायल कर भी दिया, जिसके बाद भागने के दौरान गौ तस्करों ने पुलिस बल के उपर फायरिंग शुरु कर दी थी.

जिसमें पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी कार्यवाही में 2 तस्करों चालक सिद्धनाथ खरवार पुत्र सुमेर सिंह निवासी ग्राम अमहरा, बिहार उम्र करीब 29 साल और वाहन मालिक ओम प्रकाश यादव पुत्र, रामजनम यादव निवासी चैनपुर, भभुआ बिहार उम्र करीब 30 साल के पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें मौके से ही गिरफ्तार किया गया. इनके कब्जे से 1 पिकअप वाहन में 9 राशि गौवंश(एक मृतक अवस्था में), 2 अवैध तमंचा, 315 बोर, 2  जिन्दा कारतूस को बरामद किया गया था. 

बिहार से पश्चिम बंगाल जाकर करते थे गौवंशों की हत्या 

घायल तस्करों और घायल मुख्य आरक्षी राजीव कुमार को इलाज के लिए सीएचसी घोरावल पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया है. उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना घोरावल पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रेतर विधिक कार्यवाही भी जारी है.

वहीं गिरफ्तार तस्करों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम कैमूर बिहार के रहने वाले है. हम लोगों का एक गिरोह है, जो काफी दिनों से गौ तस्करी का काम करता है. हम लोग आज भी इन 9 राशि गोवंशों को मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास से लादकर नौगढ़ होते हुए बिहार ले जा रहे थे. इसके पूर्व में भी कई बार हम लोग इसी योजना के तहत गोवंशों को ले जा चुके हैं . वहीं इनकी हत्या के लिए बिहार से पश्चिम बंगाल भेजा जाता है. 

Published at : 22 Jan 2026 02:36 PM (IST)
UP NEWS UP Police CRIME NEWS
