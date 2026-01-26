IND vs NZ: मैच का टर्निंग पॉइंट बना एक ही ओवर, इन 6 गेंदों में कैसे पलटा खेल, जानिए

IND vs NZ: भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में जबरदस्त अंदाज में अपना दबदबा कायम कर लिया है. वनडे सीरीज में मिली निराशा के बाद भारत ने टी20 फॉर्मेट में न्यूजीलैंड से पूरा हिसाब बराबर कर लिया. रविवार 25 जनवरी को खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने तीसरी बार लगातार शानदार जीत दर्ज की. इसी के साथ 5 मैचों की सीरीज में भारत ने अजेय बढ़त बना ली है. इस जीत से यह भी साफ हो गया कि अब न्यूजीलैंड बाकी दोनों मैच जीत भी जाए, तब भी ट्रॉफी भारत के पास ही रहेगी.

भारत की शानदार गेंदबाज़ी, न्यूजीलैंड 153 पर सिमटा

टॉस जीतकर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो पूरी तरह सही साबित हुआ. शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों ने कीवी बल्लेबाजों पर दबाव बना दिया. हर्षित राणा और हार्दिक पंड्या ने शुरुआती दो ओवरों में विकेट निकालकर न्यूजीलैंड को बैकफुट पर धकेल दिया. इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने आते ही पहली ही गेंद पर विकेट झटक लिया.

कुछ ही देर में न्यूजीलैंड की हालत खराब हो गई और स्कोर 112 रन पर 6 विकेट पर पहुंच गया. कप्तान मिचेल सैंटनर ने आखिर में थोड़ा संघर्ष दिखाया और टीम को 153 रन तक पहुंचाया, लेकिन यह स्कोर भारतीय बल्लेबाजी को देखते हुए काफी नहीं लग रहा था.

भारत को मिले शुरुआती झटके

153 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को पहले ओवर में ही झटका लगा, जब संजू सैमसन मैट हेनरी की गेंद पर आउट हो गए. इसके बाद ईशान किशन ने कुछ आकर्षक शॉट खेले, लेकिन वह भी 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. एक समय तक मुकाबला बराबरी का लग रहा था और न्यूजीलैंड को वापसी की उम्मीद नजर आ रही थी.

सिर्फ 6 गेंदों ने बदला मैच

यहीं से मैच का असली टर्निंग पॉइंट आया. पारी का छठा ओवर, यानी पावरप्ले का आखिरी ओवर, पूरी तरह भारत के नाम रहा. अभिषेक शर्मा ने इस ओवर में गेंदबाज जैकब डफी पर कहर बरपाया. उन्होंने सिर्फ 6 गेंदों में 22 रन ठोक दिए, जिसमें दो छक्के और दो चौके शामिल थे.

भारत का स्कोर जो 5 ओवर के बाद 72 रन था, वह अचानक 94 रन तक पहुंच गया. इन छह गेंदों ने न सिर्फ मैच का रुख बदला, बल्कि न्यूजीलैंड के हौसले भी तोड़ दिए.

6 दिन पहले ही तय हो गया सीरीज का नतीजा

न्यूजीलैंड की टीम यह मुकाबला जीतकर सीरीज में बने रहने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव की आक्रामक बल्लेबाजी ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया. भारत ने इस जीत के साथ सीरीज में 3-0 की बढ़त बना ली है.

अब जबकि सीरीज का आखिरी मुकाबला 31 जनवरी को खेला जाना है, उससे पहले ही यह साफ हो चुका है कि टी20 सीरीज भारत की झोली में जा चुकी है.