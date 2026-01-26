Weather Forecast Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस पर 11 राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश! दिल्ली-यूपी बिहार से पंजाब तक अलर्ट, जानें ताजा अपडेट
Weather Forecast: आज गणतंत्र दिवस का लोग जश्न मना रहे हैं. इस बीच मौसम विभाग ने 11 राज्यों के लिए गणतंत्र दिवस पर मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है.
देश में लोग आज गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के जश्न में डूबे हैं. इस बार भी गणतंत्र दिवस की परेड में देश की सैन्य शक्ति और आधुनिक हथियारों का भव्य प्रदर्शन किया जाएगा. पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला नजर आ रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 11 राज्यों के लिए मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है तो कई जिलों में शीतलहर की भी संभावना है.
कहां-कहां होगी बारिश
वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी हो सकती है. पहाड़ों से आने वाली सर्द हवाओं के कारण मैदानी इलाकों में ठिठुरन और गलन देखने को मिल सकती है. मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और केरल में बारिश की संभावना जताई है. 27 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बिजली कड़कने और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.
दिल्ली का मौसम
26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में सुबह की शुरुआत कड़ाके की ठंड और धुंध के साथ हुई है, लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा धूप खिलने की संभावना है. आज सुबह का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. सुबह के समय 'हल्का से मध्यम' कोहरा छाया रहेगा, जिससे विजिबिलिटी कम हो सकती है.
यूपी में बदल रहा मौसम
उत्तर प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव दिख रहा है. आज सोमवार सुबह प्रदेश के कई भागों में कोहरे का असर दिखा, लेकिन अब कई जगहों पर कोहरा छटता दिख रहा है. प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भागों के आसमान में बादलों की आवाजाही दिख रही है. राजधानी लखनऊ में गणतंत्र दिवस के मौके पर मौसम साफ रहने का अनुमान है. हालांकि तेज हवाओं के असर के कारण तामपान में गिरावट दर्ज की जा रही है.
मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट
राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में रविवार को दिन और रात के पारे में गिरावट दर्ज की गई. दिन का पारा 22.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तो वहीं रात का पारा 11 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विज्ञानियों ने शहर में 27 जनवरी को 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है.
लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव खत्म हो गया है. इसके साथ ही मौसम साफ होने और पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही ठंडी हवाओं के कारण प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट आई है. मौसम में बदलाव आज भी जारी रहने की उम्मीद है. तराई वाले जिलों में आज और कल 27 जनवरी की सुबह कहीं-कहीं घना कोहरा रहने की संभावना है.
बिहार का मौसम
बिहार में जनवरी के अंतिम सप्ताह में मिला-जुला मौसम रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग के मुताबिक 26 जनवरी से 31 जनवरी के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा. उत्तर बिहार के कुछ जिलों में मौसम बदल सकता है. 28 जनवरी को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी और शिवहर जैसे जिलों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.
