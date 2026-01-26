हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHealth Tips: बिना दवा के सर्दी-खांसी से कैसे मिलेगी राहत? घर में मौजूद ये उपाय आएंगे काम

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 26 Jan 2026 08:23 AM (IST)
Preferred Sources

मौसम बदलते ही सबसे पहले जिस समस्या का सामना लोगों को करना पड़ता है, वह है सर्दी, जुकाम और खांसी. खासकर सर्दियों और मौसम के बदलाव के समय यह परेशानी बहुत आम हो जाती है. कभी नाक बहने लगती है, कभी गले में खराश हो जाती है, तो कभी लगातार खांसी परेशान करने लगती है. कई बार तो सर्दी-जुकाम बार-बार हो जाता है, जिससे शरीर कमजोर महसूस करने लगता है.

असल में सर्दी-खांसी ज्यादातर वायरल इंफेक्शन की वजह से होती है. कमजोर इम्यून सिस्टम, ठंडी हवा, गंदगी, सही खान-पान न होना और आराम की कमी इसके मुख्य कारण हो सकते हैं. हालांकि यह कोई गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन समय पर ध्यान न दिया जाए तो परेशानी बढ़ सकती है. अच्छी बात यह है कि सर्दी-खांसी से राहत पाने के लिए हर बार दवा लेने की जरूरत नहीं होती. हमारे घर में ही ऐसी कई चीजें मौजूद होती हैं, जो प्राकृतिक तरीके से इस समस्या में आराम पहुंचाती हैं. तो आइए जानते हैं कुछ आसान और असरदार घरेलू उपाय, जिन्हें अपनाकर आप बिना दवा के सर्दी-खांसी से राहत पा सकते हैं. 

बिना दवा के सर्दी-खांसी से राहत देने वाले उपाय

1. अदरक वाली चाय - अदरक को आयुर्वेद में बहुत फायदेमंद माना गया है. इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो सूजन को कम करते हैं और शरीर को गर्माहट देते हैं. अदरक वाली चाय पीने से गले की जलन कम होती है और खांसी में आराम मिलता है. अगर इसमें थोड़ा सा शहद मिला लिया जाए, तो इसका असर और भी बढ़ जाता है. सर्दी-जुकाम में दिन में 1-2 बार अदरक की चाय पीना फायदेमंद होता है.

2. गर्म पानी की भाप - सर्दी-खांसी और बंद नाक की समस्या में भाप लेना बहुत असरदार उपाय है. गर्म पानी की भाप लेने से नाक और गले में जमा बलगम ढीला हो जाता है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है. सिर्फ 5 से 10 मिनट तक भाप लेने से सिरदर्द और जकड़न में भी राहत मिलती है. चाहें तो पानी में थोड़ा सा अजवाइन या नीलगिरी का तेल भी डाल सकते हैं.

3. हल्दी वाला दूध - हल्दी को पुराने समय से ही औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है. हल्दी में मौजूद करक्यूमिन नाम का तत्व बैक्टीरिया और सूजन से लड़ने में मदद करता है. रात को सोने से पहले एक गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से खांसी, गले की खराश और सर्दी में काफी आराम मिलता है. यह इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है.

4. शहद और गर्म पानी - खांसी से राहत पाने के लिए शहद बहुत ही कारगर माना जाता है. सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद मिलाकर पीने से गले की सूखापन और जलन कम होती है. शहद गले पर एक परत बना लेता है, जिससे खांसी धीरे-धीरे कम होने लगती है.

5. नमक वाले पानी से गरारे - अगर गले में दर्द, खराश या लगातार खांसी हो रही है, तो नमक वाले गुनगुने पानी से गरारे करना बेहद फायदेमंद होता है. इससे गले में मौजूद बैक्टीरिया कम होते हैं और सूजन भी घटती है. दिन में 2 बार गरारे करने से गले को काफी आराम मिलता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 26 Jan 2026 08:23 AM (IST)
