हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीइंडिया पोस्ट GDS 2026 का नोटिफिकेशन जारी, 28740 पदों पर होगी भर्ती, 31 जनवरी से आवेदन शुरू

इंडिया पोस्ट GDS 2026 का नोटिफिकेशन जारी, 28740 पदों पर होगी भर्ती, 31 जनवरी से आवेदन शुरू

इस भर्ती अभियान के तहत देशभर के 23 डाक सर्किलों में कुल 28,740 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. खास बात यह है कि इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, बल्कि चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर किया जाएगा.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 26 Jan 2026 08:26 AM (IST)
Preferred Sources

देश के लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी और खुशखबरी सामने आई है.  भारतीय डाक विभाग (India Post) ने वर्ष 2026 के लिए ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती अभियान की घोषणा कर दी है. यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए एक शानदार मौका है, जो सिर्फ 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं.

इस भर्ती अभियान के तहत देशभर के 23 डाक सर्किलों में कुल 28,740 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. खास बात यह है कि इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, बल्कि चयन पूरी तरह मेरिट (10वीं के अंकों) के आधार पर किया जाएगा. यही वजह है कि यह भर्ती युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय मानी जा रही है.इंडिया पोस्ट की जारी जानकारी के अनुसार,आधिकारिक अधिसूचना (Notification PDF) 31 जनवरी 2026 को indiapostgdsonline.gov.in पर जारी की जाएगी और उसी दिन से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी. 

किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती के अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवक (GDS), शाखा पोस्टमास्टर (BPM) और सहायक शाखा पोस्टमास्टर (ABPM) पद शामिल हैं. इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार का कक्षा 10वीं पास होना जरूरी है, 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेरिट बनेगी. आयु सीमा शर्तें पूरी करनी होंगी. इसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है. आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी. 
 
सैलरी कितनी होगी?

पद के अनुसार सैलरी अलग-अलग होगी. जिसमें GDS / ABPM 10,000 से 24,470 प्रति माह होगी और BPM 12,000 से 29,380 प्रति माह होगी. यह वेतन सरकारी नियमों के अनुसार समय-समय पर संशोधित भी किया जा सकता है.

इंडिया पोस्ट GDS 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

1. इंडिया पोस्ट GDS 2026 के लिए  सबसे पहले indiapostgdsonline.gov.in वेबसाइट पर जाएं. 

2. इसके बाद होम पेज पर GDS भर्ती 2026 के लिंक पर क्लिक करें. 

3. अब नई रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन आईडी बनाएं. 

4. इसके साथ ही आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें. 

5. ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

6. फॉर्म सबमिट करें और कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें. 

यह भी पढ़ें: इंडियन ऑयल में युवाओं के लिए बड़ा मौका, 394 अप्रेंटिस पदों पर होगी भर्ती

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 26 Jan 2026 08:25 AM (IST)
Tags :
India Post Gramin Dak Sevak GDS Recruitment 2026 Merit Based
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस पर 11 राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश! दिल्ली-यूपी बिहार से पंजाब तक अलर्ट, जानें ताजा अपडेट
गणतंत्र दिवस पर 11 राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश! दिल्ली-यूपी बिहार से पंजाब तक अलर्ट, जानें ताजा अपडेट
दिल्ली NCR
गणतंत्र दिवस पर कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम? बारिश के लिए रहें तैयार, बर्फीली हवाओं ने किया परेशान
गणतंत्र दिवस पर कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम? बारिश के लिए रहें तैयार, बर्फीली हवाओं ने किया परेशान
इंडिया
Padam Awards 2026: रूस, जर्मनी से लेकर अमेरिका तक... सरकार ने किन-किन देशों के नागरिकों को दिए पद्म पुरस्कार?
रूस, जर्मनी से लेकर अमेरिका तक... सरकार ने किन-किन देशों के नागरिकों को दिए पद्म पुरस्कार?
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 3: संडे को ‘बॉर्डर 2’ ने हिला डाला बॉक्स ऑफिस, 100 करोड़ के हुई पार, 'धुरंधर' के एक नही दो रिकॉर्ड किए ध्वस्त
संडे को ‘बॉर्डर 2’ ने हिला डाला बॉक्स ऑफिस, 'धुरंधर' के एक नहीं तोड़े दो रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Crime News : मौत की दरिया...जिंदगी की जंग | Sansani
Shankaracharya Controversy: धरने के 8 दिन...सम्मान के लिए शंकराचार्य की 'जिद'! | Avimukteshwaranand
Snowfall 2026: जनवरी में जमी जन्नत! कश्मीर से उत्तराखंड तक बर्फ की सफेद चादर
Janhit: शंकराचार्य के 'हठ' के 8 दिन...योगी क्या 'प्रयास' कर रहे हैं? | Yogi Vs Shankaracharya
Shankaracharya Controversy: शिविर के बाहर 'आई लव बुलडोजर बाबा' के नारे..बहसबाजी | Avimukteshwaranand
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस पर 11 राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश! दिल्ली-यूपी बिहार से पंजाब तक अलर्ट, जानें ताजा अपडेट
गणतंत्र दिवस पर 11 राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश! दिल्ली-यूपी बिहार से पंजाब तक अलर्ट, जानें ताजा अपडेट
दिल्ली NCR
गणतंत्र दिवस पर कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम? बारिश के लिए रहें तैयार, बर्फीली हवाओं ने किया परेशान
गणतंत्र दिवस पर कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम? बारिश के लिए रहें तैयार, बर्फीली हवाओं ने किया परेशान
इंडिया
Padam Awards 2026: रूस, जर्मनी से लेकर अमेरिका तक... सरकार ने किन-किन देशों के नागरिकों को दिए पद्म पुरस्कार?
रूस, जर्मनी से लेकर अमेरिका तक... सरकार ने किन-किन देशों के नागरिकों को दिए पद्म पुरस्कार?
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 3: संडे को ‘बॉर्डर 2’ ने हिला डाला बॉक्स ऑफिस, 100 करोड़ के हुई पार, 'धुरंधर' के एक नही दो रिकॉर्ड किए ध्वस्त
संडे को ‘बॉर्डर 2’ ने हिला डाला बॉक्स ऑफिस, 'धुरंधर' के एक नहीं तोड़े दो रिकॉर्ड
स्पोर्ट्स
IND vs NZ: मैच का टर्निंग पॉइंट बना एक ही ओवर, इन 6 गेंदों में कैसे पलटा खेल, जानिए
IND vs NZ: मैच का टर्निंग पॉइंट बना एक ही ओवर, इन 6 गेंदों में कैसे पलटा खेल, जानिए
हेल्थ
Health Tips: बिना दवा के सर्दी-खांसी से कैसे मिलेगी राहत? घर में मौजूद ये उपाय आएंगे काम
बिना दवा के सर्दी-खांसी से कैसे मिलेगी राहत? घर में मौजूद ये उपाय आएंगे काम
नौकरी
इंडिया पोस्ट GDS 2026 का नोटिफिकेशन जारी, 28740 पदों पर होगी भर्ती, 31 जनवरी से आवेदन शुरू
इंडिया पोस्ट GDS 2026 का नोटिफिकेशन जारी, 28740 पदों पर होगी भर्ती, 31 जनवरी से आवेदन शुरू
जनरल नॉलेज
Space Lightning: क्या अंतरिक्ष में भी कड़कती है बिजली, जानें धरती से कैसे अलग होती है यह घटना?
क्या अंतरिक्ष में भी कड़कती है बिजली, जानें धरती से कैसे अलग होती है यह घटना?
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget