इंडिया पोस्ट GDS 2026 का नोटिफिकेशन जारी, 28740 पदों पर होगी भर्ती, 31 जनवरी से आवेदन शुरू

देश के लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी और खुशखबरी सामने आई है. भारतीय डाक विभाग (India Post) ने वर्ष 2026 के लिए ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती अभियान की घोषणा कर दी है. यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए एक शानदार मौका है, जो सिर्फ 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं.

इस भर्ती अभियान के तहत देशभर के 23 डाक सर्किलों में कुल 28,740 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. खास बात यह है कि इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, बल्कि चयन पूरी तरह मेरिट (10वीं के अंकों) के आधार पर किया जाएगा. यही वजह है कि यह भर्ती युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय मानी जा रही है.इंडिया पोस्ट की जारी जानकारी के अनुसार,आधिकारिक अधिसूचना (Notification PDF) 31 जनवरी 2026 को indiapostgdsonline.gov.in पर जारी की जाएगी और उसी दिन से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी.

किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती के अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवक (GDS), शाखा पोस्टमास्टर (BPM) और सहायक शाखा पोस्टमास्टर (ABPM) पद शामिल हैं. इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार का कक्षा 10वीं पास होना जरूरी है, 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेरिट बनेगी. आयु सीमा शर्तें पूरी करनी होंगी. इसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है. आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी.



सैलरी कितनी होगी?

पद के अनुसार सैलरी अलग-अलग होगी. जिसमें GDS / ABPM 10,000 से 24,470 प्रति माह होगी और BPM 12,000 से 29,380 प्रति माह होगी. यह वेतन सरकारी नियमों के अनुसार समय-समय पर संशोधित भी किया जा सकता है.

इंडिया पोस्ट GDS 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

1. इंडिया पोस्ट GDS 2026 के लिए सबसे पहले indiapostgdsonline.gov.in वेबसाइट पर जाएं.

2. इसके बाद होम पेज पर GDS भर्ती 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

3. अब नई रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन आईडी बनाएं.

4. इसके साथ ही आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.

5. ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

6. फॉर्म सबमिट करें और कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें.

