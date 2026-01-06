गाजीपुर में 4 लाख से अधिक वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से कटे, जानिए क्या रही वजह?

देश के 12 राज्यों में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा SIR किया जा रहा था, जिसका प्रथम चरण मंगलवार को राजनीतिक दलों को मतदाता सूची का ड्राफ्ट सौंप कर पूरा कर लिया गया है. इसी क्रम में गाजीपुर में भी राजनीतिक दलों को मतदाता सूची का ड्राफ्ट सौंपने का काम जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कुमार के द्वारा किया गया.



इस संबंध में गाजीपुर जिलाधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण की कार्रवाई के बाद जो निकल कर आया है उसके अनुसार जब प्रकाशन शुरू किया गया था, उस समय 29 लाख 51478 मतदाता थे. उन्होंने कहा कि एसआईआर में चार लाख 8000 मतदाताओं के नाम विभिन्न कारणों से काटे गए हैं. अब अंतिम प्रकाशन में 25 लाख 42700 मतदाता गाजीपुर की मतदाता सूची में दर्ज हुआ है जिनका प्रकाशन किया गया है.

इन मतदाताओं को जारी होगा नोटिस

जिला अधिकारी ने बताया कि लगातार मैपिंग प्रक्रिया चलाई गई लेकिन मौजूदा समय में 1,40,570 मतदाता ऐसे मिले हैं, जिनकी मैपिंग अभी तक नहीं हो पाई है. अब दूसरे चरण में इन मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा, इसके लिए 13 डॉक्यूमेंट बताए गए हैं जो मतदाता अपने प्रमाण के रूप में लगाकर अपनी दावा और आपत्ति दाखिल कर सकता है.



उन्होंने साफ किया कि जो ड्राफ्ट आज जारी किया गया है उसमें सभी मतदाताओं का नाम दर्ज है लेकिन नोटिस जारी करने के बाद यदि उनके तरफ से कोई आपत्ति नहीं किया जाता है तो परमानेंट उन लोगों का नाम काट दिया जाएगा.

6 फरवरी तक चलेगा द्वितीय चरण का काम

उन्होंने बताया कि इस कार्य का द्वितीय चरण 6 फरवरी तक चलेगा, इसके लिए दावा और आपत्ति को सुनने के लिए 108 ARO नियुक्त किए गए हैं जो 27 फरवरी तक चलेगा और दावा आपत्ति लेने के उपरांत और उसके बाद आयोग से अंतिम प्रकाशन की अनुमति लेने के बाद 6 मार्च को अंतिम प्रकाशन किया जाएगा. जो 1 अक्टूबर 2026 को 18 साल पूर्ण कर रहे हैं वह मतदाता भी द्वितीय चरण में अपना वह एक डिक्लेरेशन फॉर्म देंगे, इसके बाद उनका भी नाम जोड़ा जाएगा.