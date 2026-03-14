यूपी पुलिस SI परीक्षा के सवाल पर बवाल! BJP विधायक ने योगी सरकार को घेरा, CM को लिखी चिट्ठी

उत्तर प्रदेश में आयोजित यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा के एक सवाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. हिंदी पेपर में पूछे गए एक प्रश्न पर आपत्ति जताते हुए बीजेपी विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है.

14 मार्च 2026 को आयोजित इस परीक्षा के हिंदी खंड में एक प्रश्न पूछा गया था, "अवसर के अनुसार बदल जाने वाले के लिए एक शब्द में उत्तर दें." इसके विकल्पों में पंडित, अवसरवादी, निष्कपट और सदाचारी दिए गए थे. इसी में 'पंडित' शब्द को विकल्प के रूप में शामिल किए जाने पर विवाद शुरू हो गया है. कुछ लोगों का कहना है कि इससे एक विशेष वर्ग की भावनाएं आहत हो सकती हैं.

पेपर सेट करने वाली कमेटी के खिलाफ हो विभागीय जांच- रमेश चंद्र मिश्रा

इस मुद्दे पर यूपी के बदलापुर से बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्र ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि हिंदी पेपर में पूछा गया यह सवाल बेहद आपत्तिजनक और संवेदनशील है. उनके अनुसार, 'अवसर के अनुसार बदल जाने वाला' का सही उत्तर अवसरवादी होता है, लेकिन विकल्पों में 'पंडित' शब्द को शामिल करना गलत है. उन्होंने कहा कि 'पंडित' शब्द विद्वान और धार्मिक सम्मान से जुड़ा होता है, इसलिए इसे नकारात्मक अर्थ से जोड़ना अनुचित और असंवेदनशील है. उन्होंने पेपर सेट करने वाली कमेटी के खिलाफ विभागीय जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

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अभिजात मिश्रा ने सीएम को पत्र लिख कार्रवाई की मांग की

आज हुए SI भरती परीक्षा में आए एक प्रश्न और उसके ऑप्शन को लेकर आहत हूँ।

प्रश्न -अवसर के अनुसार बदल जाने वाले के लिए एक शब्द में उत्तर दें

विकल्प

1 पंडित

2 अवसरवादी

3 निष्कपट

4 सदाचारी

जिस भी व्यक्ति ने इस प्रश्न को लिखा है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए@myogiadityanath जी pic.twitter.com/aMf33h5OB2 — Abhijat Mishra (@AbhijatMishr) March 14, 2026

वहीं बीजेपी के प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्र ने भी इस मामले में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि इस तरह का प्रश्न परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है और इससे समाज में गलत संदेश जा सकता है.

बीजेपी नेताओं ने सरकार से मांग की है कि इस प्रश्न को आधिकारिक रूप से अस्वीकार किया जाए और भविष्य में परीक्षा के प्रश्न तैयार करते समय संवेदनशीलता और सामाजिक सद्भाव का विशेष ध्यान रखा जाए. इस मामले के सामने आने के बाद अब प्रदेश की राजनीति में भी चर्चा तेज हो गई है.

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