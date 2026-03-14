हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी पुलिस SI परीक्षा में 'पंडित' सवाल पर घमासान, ब्रजेश पाठक बोले- यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं

यूपी पुलिस SI परीक्षा में 'पंडित' सवाल पर घमासान, ब्रजेश पाठक बोले- यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं

UP Police SI Exam: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में आए एक प्रश्न को लेकर जो विकल्प दिए गए, उन पर हमें कड़ी आपत्ति है. सरकार ने गंभीरता से संज्ञान में लिया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 14 Mar 2026 10:24 PM (IST)
Preferred Sources

यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा के हिंदी पेपर में आपत्तिजनक प्रश्न पूछे जाने पर विवाद खड़ा हो गया है. 'अवसर के अनुसार बदल जाने वाला' सवाल में 'पंडित' विकल्प शामिल करने पर आपत्ति जताई गई है. इस पर राजनीतिक घमासान मच गया है. बीजेपी के प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्र ने CM योगी आदित्यनाथ को इस बारे में शिकायत लिखी है. उन्होंने प्रश्न को विशेष समुदाय की भावनाएं आहत करने वाला बताते हुए जांच की मांग की है. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इसे लेकर कड़ी नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि किसी भी प्रश्न से किसी समाज की गरिमा को ठेस पहुंचती है तो यह स्वीकार्य नहीं है.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया पर लिखा, ''उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में आए एक प्रश्न को लेकर जो विकल्प दिए गए उन पर हमें कड़ी आपत्ति है. सरकार ने गंभीरता से संज्ञान में लिया है. किसी भी प्रश्न से किसी समाज या वर्ग की गरिमा को ठेस पहुंचती है तो यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है.''

पूरे मामले की तत्काल जांच के निर्देश दिए गए- ब्रजेश पाठक

उन्होंने आगे लिखा, ''मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि किसी भी जाति, समुदाय या परंपरा के प्रति अपमानजनक शब्दों को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए. इस पूरे मामले की तत्काल जांच के निर्देश दिए गए हैं. संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यूपी सरकार सभी समाजों के सम्मान, समानता और संवेदनशीलता के सिद्धांत पर काम करती है. प्रदेश के हर नागरिक की गरिमा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.''

जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग

पेपर सेट करने वाली कमेटी के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई है. विवादित प्रश्न को आधिकारिक रूप से अस्वीकार कर सुधार करने की मांग और साथ ही भविष्य में परीक्षा पत्र तैयार करते समय संवेदनशीलता और निष्पक्षता बरतने की अपील की गई है.

कांग्रेस का सीएम योगी पर निशाना

योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से कराई गई प्रतियोगी परीक्षा में 'पंडित' को अवसरवादी बताने पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और प्रवक्ता अंशू अवस्थी ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा, ''योगी आदित्यनाथ जी जातिवादी मानसिकता से ग्रसित होकर ब्राह्मणों से नफरत कर निशाना बना रहे हैं. मुख्यमंत्री आपको ब्राह्मण समाज से इतनी नफरत क्यों है? जवाब दीजिए.

बीजेपी की मानसिकता अब ब्राह्मण विरोधी भी बन गई- कांग्रेस

कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुए आगे कहा, ''सनातन धर्म के शीर्ष संत शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को मुख्यमंत्री ने अपमानित किया, उनके शिष्यों को पिटवाया, शिखा खींचकर घसीटा गया, उसके बाद घूसखोर पंडित पिक्चर बनती है और अब प्रतियोगी परीक्षा में 'पंडित' को अवसरवादी बताया गया, यह बीजेपी योगी आदित्यनाथ सरकार का ब्राह्मण से घृणा करने वाला नफरत भरा चेहरा है. योगी और भाजपा की मानसिकता दलित विरोधी तो थी ही, अब ब्राह्मण विरोधी भी बन गई है. योगी सरकार में हजारों ब्राह्मणों को निशाना बनाकर मारा गया.''

हिन्दू महासभा ने भी जताई आपत्ति

वहीं, हिन्दू महासभा ने भी आपत्ति जताते हुए प्रश्नपत्र बनाने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है. वहीं बीजेपी प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्र ने भी आवाज बुलंद करते हुए सीएम योगी को पत्र लिखकर प्रश्नपत्र बनाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. 

क्या पूछा गया था प्रश्न और क्या थे विकल्प?

यूपी एसआई भर्ती परीक्षा के एक प्रश्न में पूछा गया है कि ‘अवसर के अनुसार बदलने वाला’ इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए. इसमें चार विकल्प दिए गए थे. पहला विकल्प पंडित, दूसरा विकल्प अवसरवादी, तीसरा निष्कपट और चौथा विकल्प सदाचारी है. विकल्प 'पंडित' को लेकर ही विवाद गहरा गया है.

बता दें कि यूपी पुलिस एसआई, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा शनिवार (14 मार्च) से शुरू हो गई है. यह परीक्षा 14 और 15 मार्च को प्रदेश के 75 जिलों में आयोजित की जा रही है. सुबह से ही परीक्षा केंद्र पर भीड़ देखने को मिली. जानकारी के अनुसार बोर्ड की ओर से 4543 पदों पर भर्ती के लिए यह परीक्षा आयोजित की जा रही है. भर्ती के लिए कुल 1575760 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया, जिनमें 1166386 पुरुष और 409374 महिलाएं शामिल हैं.

और पढ़ें
Published at : 14 Mar 2026 10:22 PM (IST)
Tags :
Brajesh Pathak UP NEWS UP Police UP Police SI Exam
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पुलिस SI परीक्षा में 'पंडित' सवाल पर घमासान, ब्रजेश पाठक बोले- यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं
यूपी पुलिस SI परीक्षा में 'पंडित' सवाल पर घमासान, ब्रजेश पाठक बोले- यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी में गहराया LPG का संकट, गैस की कमी की वजह से अन्नपूर्णा मंदिर में नहीं बना प्रसाद
वाराणसी में गहराया LPG का संकट, गैस की कमी की वजह से अन्नपूर्णा मंदिर में नहीं बना प्रसाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य विवाद पर घिरी यूपी सरकार ने विपक्ष को दिया एक और मौका! UP SI परीक्षा के सवाल पर विवाद
शंकराचार्य विवाद पर घिरी यूपी सरकार ने विपक्ष को दिया एक और मौका! UP SI परीक्षा के सवाल पर विवाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बदायूं HPCL प्लांट डबल मर्डर केस की SIT करेगी जांच, CM योगी ने दिए निर्देश, जानें और क्या कहा?
बदायूं HPCL प्लांट डबल मर्डर केस की SIT करेगी जांच, CM योगी ने दिए निर्देश, जानें और क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Ghanti Bajao: सिलेंडर संकट के बीच काला खेल, देशभर में छापे और गिरफ्तारियां | LPG Black Marketing
Sandeep Chaudhary: ईरान ने बढ़ाया हाथ...भारत किसके साथ? | ABP News | Gas Crisis
ABP Report: China में लंबी लाइनें, पेट्रोल-गैस की बढ़ती कीमतें | PM Modi | Iran America War
Chitra Tripathi: 'सिलेंडर संकट' ON इसके पीछे कौन? | LPG Gas Cylinder Crisis | War
Israel-Iran War-ईरान में सत्ता परिवर्तन? पूर्व शासक के वंशज ने कहा—'मैं बागडोर संभालने को तैयार हूं'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran US War: ‘जंग जीते बिना नहीं होगा सीजफायर’, युद्ध के बीच ईरान का बड़ा बयान, अमेरिका को दी चुनौती
‘जंग जीते बिना नहीं होगा सीजफायर’, युद्ध के बीच ईरान का बड़ा बयान, अमेरिका को दी चुनौती
महाराष्ट्र
'बेकसूर इंसान को 6 महीने जेल में डाला...', सोनम वांगचुक की रिहाई पर बोले AIMIM नेता वारिस पठान
'बेकसूर इंसान को 6 महीने जेल में डाला...', सोनम वांगचुक की रिहाई पर बोले AIMIM नेता वारिस पठान
क्रिकेट
Kuldeep Yadav Wedding: दूल्हे राजा कुलदीप यादव ले चले बारात, शादी का लेटेस्ट वीडियो आया सामने; देखें
दूल्हे राजा कुलदीप यादव ले चले बारात, शादी का लेटेस्ट वीडियो आया सामने; देखें
इंडिया
'सीधे माथे पर गोली मारेंगे...', लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिंगर बादशाह को दी जान से मारने की धमकी, हरियाणवी गाने को लेकर विवाद
'सीधे माथे पर गोली मारेंगे...', लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिंगर बादशाह को दी जान से मारने की धमकी, हरियाणवी गाने को लेकर विवाद
ओटीटी
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में कादर खान बनकर आए सुनील ग्रोवर, फैंस बोले- 'AI को भाई से डर है'
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में कादर खान बनकर आए सुनील ग्रोवर, फैंस बोले- 'AI को भाई से डर है'
विश्व
Iran-US War: ‘US का सबसे बड़ा युद्धपोत भी फेल...’, ईरान का बड़ा दावा, जानें मुस्लिम देशों से क्या की अपील
‘US का सबसे बड़ा युद्धपोत भी फेल...’, ईरान का बड़ा दावा, जानें मुस्लिम देशों से क्या की अपील
विश्व
Exclusive: अमेरिका-ईरान जंग के बीच इराक के पोर्ट पर फंसे 4 भारतीय, कुछ ही किलोमीटर दूर गिरे बम
अमेरिका-ईरान जंग के बीच इराक के पोर्ट पर फंसे 4 भारतीय, कुछ ही किलोमीटर दूर गिरे बम
ट्रेंडिंग
"बड़े खतरनाक लोग हैं" गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच लोगों ने इमर्शन रॉड से बना डाली सब्जी
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget