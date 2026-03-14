'नए कपड़े ना पहनें...काले कपड़े पहनकर पढ़ें नमाज', जेल में बंद आजम खान का पैगाम

पवित्र रमजान का महीना चल रहा है और 13 मार्च को रमजान का आखिरी जुमा था. देश भर में इस्लाम धर्म को मानने वालों में ईद को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं ईद की तैयारियों के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ईद को लेकर जेल से मुसलमानों के लिए एक पैगाम दिया है.

दो पैन कार्ड मामले में जेल में बंद हैं आजम खान

अब्दुल्लाह आजम और आजम खान रामपुर जिला कारागार में बंद हैं और दो पैन कार्ड के मामले में 7-7 साल की सजा काट रहे हैं. आज (14 मार्च 2026) आजम खान के करीबी युसूफ मलिक और अब्दुल्ला के दोस्त और आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने अब्दुल्लाह आजम और आजम खान से मुलाकात की.

तंजीन फातिमा ने मीडिया से नहीं की बातचीत

बताया गया कि यह मुलाकात लगभग एक से डेढ़ घंटे तक चली है, मुलाकात के बाद तीनों ही लोग जेल से बाहर निकले. हालांकि, आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने मीडिया से कोई भी बात नहीं की. आजम खान से मुलाकात के बाद तंजीम फातिमा कार में बैठकर घर के लिए रवाना हो गई. युसूफ मलिक ने मीडिया को बताया कि, "मैं और अब्दुल्ला के दोस्त और आजम खान की पत्नी हम तीनों लोगों ने आजम खान और अब्दुल्ला खान मुलाकात की."

आजम खान के करीबी युसूफ ने बताया ईद का पैगाम

युसूफ मलिक ने मीडिया को बताया कि, "आजम खान ने मुस्लिमों के लिए खासकर सुन्नी मुसलमान के लिए पैगाम दिया है कि इस बार ईद पर काले कपड़े पहने, हो सके तो नए कपड़े ना पहने." युसूफ मलिक के मुताबिक आजम खान ने कहा कि, "ईरान में जो बच्चियों के साथ हादसा हुआ है, इजरायल और अमेरिका ने 160 बच्चियों को जो मारा है, उसका गम और काली पट्टियां बांधकर नमाज पढ़े और सुन्नी मुसलमान का सहयोग करें. वह भी हमारी बच्चियों थी."