हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयोगी कैबिनेट की अहम बैठक में इन 13 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, शिक्षा को लेकर लिए गए बड़े फैसले

योगी कैबिनेट की अहम बैठक में इन 13 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, शिक्षा को लेकर लिए गए बड़े फैसले

UP News: सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई जिसमें कुल 14 प्रस्ताव रखे गए थे जिनमें 13 प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिली है.

By : विवेक राय | Updated at : 06 Jan 2026 05:26 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार (6 जनवरी 2026) को लखनऊ में कैबिनेट की एक महत्वपूर्व बैठक आयोजित की गई. जिसमें कुल 14 प्रस्ताव रखे गए थे जिनमें से 13 प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिली है. प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट बैठक को लेकर मीडिया को बताया कि प्रदेश के विकास, रोजगार सृजन, पारिवारिक संपत्ति प्रबंधन और शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में कई अहम निर्णय लिए गए हैं. 

स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने कहा, कैबिनेट बैठक में स्टांप एवं पंजीयन विभाग से संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है. मंत्री रविन्द्र जायसवाल के मुताबिक, परिवार का सदस्य अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी (कोई भी प्रॉपर्टी ) परिवार(ब्लड रिलेशन) के सदस्य को देगा (दान करेगा) तो अब स्टाम्प केवल 5000 रुपये पड़ेगा. उन्होंने कहा कि 2 और भी प्रस्ताव पारित हुए हैं जिसमें कुशीनगर और झांसी में स्टांप कार्यालय निर्माण शामिल.

'वित्त वर्ष में 21 उद्योग कंपनियों का होगा निर्माण'

मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि  Global Capacity Center.... आज हमने इस नीति की sop लाए हैं जिसे पारित किया गया. वित्त वर्ष 21 उद्योग कंपनियों का निर्माण और कुछ का संचालन शुरू हो रहा है जिससे निवेश बढ़ेगा और अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा. इसमें 10000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा.

फर्जी डिग्री मामले में JS विश्वविद्यालय की मान्यता समाप्त

प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि आज JS विश्वविद्यालय शिकोहाबाद जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी. समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि कुछ स्टूडेंट्स की फर्जी मार्कशीट का मामला प्रकाश में आया था. उन्होंने कहा कि, "हमने विभाग वार भी जांच के आदेश दिए लेकिन वहां से कोई अपेक्षित सहयोग नहीं मिला. जिस पर धारा 55(3) के तहत जांच के आदेश हुए जिसमें डीएम फिरोजाबाद को जांच के आदेश दिए गए."

उन्होंने यह भी कहा कि, "फिर बाद में गृह विभाग के आर्थिक अपराध शाखा को जांच के आदेश दिए गए. जांच आख्या प्राप्त होने के बाद ये निर्णय लिया गया कि इस विश्वविद्यालय की मान्यता समाप्त की जाए. अब JS की मान्यता समाप्त होने के बाद आगरा BR आंबेडकर विश्विद्यालय छात्रों की डिग्री और सर्टिफिकेट का सत्यापन करगी और संचालन करेगी.

और पढ़ें
Published at : 06 Jan 2026 05:14 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
दिल्ली NCR
JNU में विवादित नारेबाजी को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन का आया बयान, जानें क्या कहा?
JNU में विवादित नारेबाजी को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन का आया बयान, जानें क्या कहा?
विश्व
Delta Force Venezuela Operation: कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
क्रिकेट
कौन हैं अमेरिका में जन्मे अमन राव? जिन्होंने 13 छक्के और 12 चौके ठोक मचाया कोहराम; जड़ दिया दोहरा शतक
कौन हैं अमेरिका में जन्मे अमन राव? जिन्होंने 13 छक्के और 12 चौके ठोक मचाया कोहराम; जड़ दिया दोहरा शतक
Advertisement

वीडियोज

Indore Water Crisis: इंदौर के भागीरथपुरा पहुंचा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल..भारी पुलिस फोर्स तैनात
America–Venezuela Tension से Defence Stocks ने तोड़ दी सारी Records | Paisa Live
Delhi Weather Alert: Delhi में सर्दी से मर रहे हैं लोग, 44 मौतें ! खुलासा दंग कर देगा |ABPLIVE
India को Venezuela की तरह छू भी नहीं सकता US! | ABPLIVE
Silver में भूचाल | Venezuela Crisis और Trump Policy से Record टूटेंगे? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
दिल्ली NCR
JNU में विवादित नारेबाजी को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन का आया बयान, जानें क्या कहा?
JNU में विवादित नारेबाजी को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन का आया बयान, जानें क्या कहा?
विश्व
Delta Force Venezuela Operation: कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
क्रिकेट
कौन हैं अमेरिका में जन्मे अमन राव? जिन्होंने 13 छक्के और 12 चौके ठोक मचाया कोहराम; जड़ दिया दोहरा शतक
कौन हैं अमेरिका में जन्मे अमन राव? जिन्होंने 13 छक्के और 12 चौके ठोक मचाया कोहराम; जड़ दिया दोहरा शतक
बॉलीवुड
48 घंटे में शूट हुआ था ‘शरारत’ गाना, घबराए हुए थे कोरियोग्राफर बोले- 'ट्रैक से भटक गया और...'
48 घंटे में शूट हुआ था ‘शरारत’ गाना, घबराए हुए थे कोरियोग्राफर बोले- 'ट्रैक से भटक गया और...'
Results
लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, बिहार STET का रिजल्ट जारी, इतने अभ्यर्थी सफल; जानें कटऑफ
लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, बिहार STET का रिजल्ट जारी, इतने अभ्यर्थी सफल; जानें कटऑफ
फूड
Office Tiffin Ideas: टेस्टी और हेल्दी रहेगा ऑफिस का टिफिन, सोमवार से शुक्रवार तक ये आइडिया आएंगे काम
टेस्टी और हेल्दी रहेगा ऑफिस का टिफिन, सोमवार से शुक्रवार तक ये आइडिया आएंगे काम
ट्रेंडिंग
शादी में पंडित ने दूल्हे से पूछा नोरा फतेही पर सवाल, जवाब सुन जोर जोर से हंसने लगी दुल्हन- वीडियो वायरल
शादी में पंडित ने दूल्हे से पूछा नोरा फतेही पर सवाल, जवाब सुन जोर जोर से हंसने लगी दुल्हन- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget