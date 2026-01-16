उत्तर प्रदेश में लगातार कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे की मार जारी है. मकर संक्रांति के बाद भी ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. बर्फीली हवाओं की वजह से गलन इतनी बढ़ गई हैं कि लोगों को घर से निकलना दूभर हो गया है. हाड़ कंपाने वाली सर्दी को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर समेत यूपी के कई जिलों स्कूलों की छुट्टियों को भी बढ़ा दिया गया है.

गौतमबुद्ध नगर जिले के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बीते कई दिनों ठंड कहर बनकर टूट रही हैं. आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने को अलर्ट है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने जनपद के सभी कक्षा एक से आठवीं तक के स्कूलों में 16 और 17 जनवरी को अवकाश का ऐलान किया है. इसके बाद 18 जनवरी को रविवार रहेगा. ऐसे में अब 19 जनवरी को ही स्कूल खुलेंगे.

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में बढ़ी स्कूलों की छुट्टियां

डीएम के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा अधिकार ने इसका जानकारी संबंधित विभागों को दे दी हैं. आदेश के तहत जनपद में नर्सरी से 8वीं तक के सभी CBSE, ICSE, आईबी, यूपी बोर्ड या अन्य मान्यता प्राप्त स्कूलों में अवकाश का ऐलान किया गया है. इस आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश हैं, आदेश नहीं मानने वालों के खिलाप कार्रवाई की जाएगी.

यूपी के इन जिलों में भी स्कूल बंद

गौतमबुद्ध नगर के अलावा बदायूं, मुजफ्फरनगर, बरेली और सहारनपुर में भी आठवीं तक के सभी स्कूलों को 17 जनवरी तक बंद रखने के आदेश हैं. 18 जनवरी को रविवार की छुट्टी होने की वजह से अब इन जिलों में भी 19 जनवरी को स्कूल खुलेंगे. हालांकि बिजनौर जनपद में सिर्फ 16 जनवरी तक ही छुट्टी की घोषणा की गई है.

पश्चिमी यूपी में इन दिनों कड़ाके की सर्दी हो रही हैं. बर्फीली हवाओं ने गलन बढ़ाई हुई हैं. सुबह के समय हालात और खराब होते हैं ऐसे बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ सकता हैं. जिला प्रशासन के इस ऐलान से बच्चों के अभिभावकों ने भी राहत की साँस ली हैं.