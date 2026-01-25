हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs NZ: तीसरे टी20 में भारत की पहले बॉलिंग, टीम इंडिया ने 2 खूंखार खिलाड़ियों को किया बाहर; प्लेइंग XI में चौंकाने वाले बदलाव

IND vs NZ 3rd T20 Toss Win: तीसरे टी20 मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया है. भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन में 2 बहुत बड़े बदलाव कर दिए हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 25 Jan 2026 06:48 PM (IST)
India vs New Zealand 3rd T20 Toss: तीसरे टी20 मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया है. भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन में 2 बहुत बड़े बदलाव कर दिए हैं. अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं हैं. दूसरा टी20 मैच मिस करने के बाद तेज गेंदबाज काइल जैमीसन ने तीसरे मुकाबले के लिए न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन में वापसी की है.

भारतीय टी20 टीम के दो इन-फॉर्म गेंदबाज अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती यह मैच नहीं खेलेंगे. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के समय पुष्टि करते हुए कहा कि उनकी जगह जसप्रीत बुमराह और लेग स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है. बुमराह सीरीज का दूसरा मैच नहीं खेले थे, वहीं रवि बिश्नोई फरवरी 2025 के बाद टीम इंडिया के लिए पहली बार कोई टी20 मैच खेल रहे होंगे.

वहीं न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने बताया कि जाकारी फाउल्क्स की जगह काइल जैमीसन यह मैच खेलेंगे. जैमीसन वही गेंदबाज हैं, जो वनडे सीरीज के दौरान भारतीय बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बने रहे थे.

भारत की प्लेइंग इलेवन: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह

न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन: डेवोन कॉनवे, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डैरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी

बल्लेबाज या गेंदबाज, पिच किसका साथ देगी

गुवाहाटी के बारासपारा स्टेडियम में बड़े-बड़े स्कोर बनते रहे हैं. तीसरे मैच के लिए पिच बल्लेबाजों का साथ दे सकती है और लेग और ऑफ-साइड की बाउंड्री छोटी होने के कारण खूब सारे रन बन सकते हैं. इस मैदान पर 225 रनों का विशाल दिखने वाला टारगेट भी चेज हो चुका है. वहीं ड्यू फैक्टर को देखते हुए भारतीय टीम ने चेज करने का फैसला लिया है.

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 25 Jan 2026 06:36 PM (IST)
IND Vs NZ 3rd T20 IND VS NZ Live IND VS NZ
