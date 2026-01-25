पीएम नरेंद्र मोदी ने 25 जनवरी (रविवार) को अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के साल 2026 के पहले एपिसोड में एक बार फिर मिलेट्स (मोटे अनाज) का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि मिलेट्स देश की परंपरा का हिस्सा हैं और आज पूरी दुनिया इन्हें सुपरफूड मान रही है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपनी थाली में मिलेट्स को जगह दें, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं. आइए जानते हैं ये सेहत के लिए कितने अच्छे होते हैं?

पीएम मोदी ने क्या कहा?

पीएम मोदी ने मिलेट्स को न सिर्फ सेहत का खजाना बताया, बल्कि कहा कि ये न सिर्फ पौष्टिक हैं, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद करते हैं. मिलेट्स खाने से शरीर मजबूत होता है और बीमारियां दूर रहती हैं. ये ग्लूटेन फ्री हैं और डायबिटीज-मोटापा जैसी समस्याओं में बहुत मदद करते हैं.

क्या है डॉक्टर की राय?

दिल्ली एम्स के न्यूट्रिशन विभाग के प्रमुख डॉ. अनूप मिश्रा के मुताबिक, मिलेट्स में फाइबर काफी ज्यादा होते हैं, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं और कब्ज की समस्या दूर करते हैं. डायबिटीज के मरीजों के लिए भी मिलेट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है. इन्हें खाने से ब्लड शुगर जल्दी नहीं बढ़ता. लोगों को रोजाना रागी, ज्वार या बाजरा की रोटी खानी चाहिए, जो उनकी सेहत के लिए काफी अच्छे हैं.

महिलाओं और बच्चों के लिए बेहद फायदेमंद

डॉ. मिश्रा ने बताया कि मिलेट्स में भरपूर आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं. एनीमिया की समस्या वाले लोगों के लिए ये रामबाण हैं. खासकर महिलाओं और बच्चों को मिलेट्स जरूर खाने चाहिए. ये हड्डियां मजबूत करते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं.

दिल की बीमारियों के लिए भी बेहतरीन

एक्सर्ट्स के मुताबिक, दिल की बीमारियां आजकल बहुत कॉमन हैं. मिलेट्स में गुड फैट और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं और दिल को हेल्दी रखते हैं. बाजरा और ज्वार खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है. मिलेट्स ग्लूटेन फ्री हैं, इसलिए सीलियक डिजीज वाले लोगों के लिए परफेक्ट हैं. इनमें प्रोटीन भी अच्छा होता है. इसके अलावा वजन घटाने वालों के लिए मिलेट्स बेस्ट हैं, क्योंकि ये लंबे वक्त तक पेट भरा रखते हैं.

कैंसर जैसी बीमारियों में भी मददगार

डॉ. मिश्रा ने बताया कि मिलेट्स में एंटीऑक्सीडेंट काफी ज्यादा होते हैं, जो कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं. ये लिवर और किडनी को भी हेल्दी रखते हैं. बच्चों के लिए रागी पोरिज बहुत अच्छा है, जो दिमाग के विकास में मदद करता है.

