हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातमिलनाडु में 13 और बंगाल में 11... जिन राज्यों में इस साल होने हैं चुनाव, वहां कितने लोगों को मिले पद्म पुरस्कार

तमिलनाडु में 13 और बंगाल में 11... जिन राज्यों में इस साल होने हैं चुनाव, वहां कितने लोगों को मिले पद्म पुरस्कार

भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा कर दी गई है. इस बार पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव भी हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 25 Jan 2026 07:08 PM (IST)
Preferred Sources

भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा कर दी गई है. इस बार पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव भी हैं. ऐसे में सवाल कि उन राज्यों को इस साल होने वाले चुनाव में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं. यह सूची ऐसे नायकों की है जिन्हें इस साल इन अवॉर्ड से सम्मान किया जाएगा. सरकार ने आधिकारिक सूची भी जारी की है. 

केरल में 7 लोगों को पद्म अवॉर्ड से नवाजा गया है. बंगाल के 11 लोगों, असम के 5 लोगों को, 1 अवॉर्ड त्रिपुरा वासी और सबसे ज्यादा तमिलनाडु के 13 लोगों को इस अवॉर्ड से नवाजा गया है.

केरल के किन लोगों को मिला अवॉर्ड

केरल में जिन लोगो पद्म अवॉर्ड के लिए चुना गया है, उनमें  सार्वजनिक क्षेत्र में केटी थॉमस, साहित्य और शिक्षा में पी नारायण, सार्वजनिक क्षेत्र में वीएस अच्युतानंदन, कला के क्षेत्र में मामूट्टी, सार्वजनिक क्षेत्र में वेल्लापल्ली नटेशन, विज्ञान एवं अभियंत्रिकी क्षेत्र में एई मत्थुनयागम, कला क्षेत्र में कलामंडलम विमला मेनन, सामाजिक कार्य के लिए कोल्लाकल देवकी अम्मा जी शामिल हैं.

असम के किन पांच लोगों को मिला अवॉर्ड

असम के जिन पांच लोगों को यह अवॉर्ड दिया गया है, उनमें कला क्षेत्र में हरिचरण साइकिया, सार्वजनिक क्षेत्र में कबिंद्र पुरकायस्थ, कला के लिए नुरुद्दीन अहमद, कला क्षेत्र में पोखिला लेकथेपी शामिल हैं. 

बंगाल में इन लोगों को मिला पद्म अवॉर्ड
बंगाल में जिन 11 लोगों को अवॉर्ड मिला है, उनमें अशोक कुमार हलदर को साहित्य और शिक्षा में अवॉर्ड से नवाजा गया है. वहीं, गंभीर सिंह योनजोन को साहित्य और शिक्षा, कला क्षेत्र में हरि माधव मुखोपाध्याय, कला क्षेत्र में ज्योतिष देबनाथ, कला क्षेत्र में कुमार बोस, साहित्य और शिक्षा में महेंद्र नाथ, प्रोसेनजीत चटर्जी को कला क्षेत्र, रवि लाल टुडू को साहित्य और शिक्षा, मेडिसिन के क्षेत्र में सरोज मंडल, कलाक्षेत्र में तरुण भट्टाचार्य, कलाक्षेत्र में तृप्ति मुखर्जी में इस अवॉर्ड से नवाजे गए हैं. 

Published at : 25 Jan 2026 06:23 PM (IST)
Tags :
Padma Shri Padma Bhushan Padma Vibhushan Breaking News Abp News Padam Awards 2026 Padam Awards 2026 Winners
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तमिलनाडु में 13 और बंगाल में 11... जिन राज्यों में इस साल होने हैं चुनाव, वहां कितने लोगों को मिले पद्म पुरस्कार
तमिलनाडु में 13 और बंगाल में 11... जिन राज्यों में इस साल होने हैं चुनाव, वहां कितने लोगों को मिले पद्म पुरस्कार
बिहार
तेजस्वी यादव के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर BJP की प्रतिक्रिया, 'तेज प्रताप और रोहिणी…'
तेजस्वी यादव के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर BJP की प्रतिक्रिया, 'तेज प्रताप और रोहिणी…'
इंडिया
Indian Army Dangerous Regiment: मिट्टी की कसम और जंग का नारा: भारतीय सेना की वो 5 रेजिमेंट, जिनके नाम से ही कांप जाते हैं दुश्मन
मिट्टी की कसम और जंग का नारा: भारतीय सेना की वो 5 रेजिमेंट, जिनके नाम से ही कांप जाते हैं दुश्मन
क्रिकेट
IND vs NZ: तीसरे टी20 में भारत की पहले बॉलिंग, टीम इंडिया ने 2 खूंखार खिलाड़ियों को किया बाहर; प्लेइंग XI में चौंकाने वाले बदलाव
तीसरे टी20 में भारत की पहले बॉलिंग, टीम इंडिया ने 2 खूंखार खिलाड़ियों को किया बाहर; प्लेइंग XI में चौंकाने वाले बदलाव
Advertisement

वीडियोज

Mahadangal: BJP प्रवक्ता ने AIMIM को सुनाया..सबकी बोलती बंद कर दी | Nitish Rane Vs Owaisi | Sahar
Mahadangal: हरा-भगवा पर Studio में घमासान..रंग की राजनीति पर बहस | Nitish Rane Vs Owaisi | Sahar
Mahadangal: हिंदू राष्ट्र Vs हरा प्लान, महाराष्ट्र में छिड़ा महायुद्ध! |Nitish Rane Vs Owaisi | Sahar
Mahadangal: ओवैसी का 'हरा प्लान', भगवा से घमासान? | Nitish Rane Vs Asaduddin Owaisi | Sahar
Mahadangal: Owaisi का हरा प्लान क्या? AJay Alok का चौंकाने वाला खुलासा! | Nitish Rane | Sahar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु में 13 और बंगाल में 11... जिन राज्यों में इस साल होने हैं चुनाव, वहां कितने लोगों को मिले पद्म पुरस्कार
तमिलनाडु में 13 और बंगाल में 11... जिन राज्यों में इस साल होने हैं चुनाव, वहां कितने लोगों को मिले पद्म पुरस्कार
बिहार
तेजस्वी यादव के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर BJP की प्रतिक्रिया, 'तेज प्रताप और रोहिणी…'
तेजस्वी यादव के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर BJP की प्रतिक्रिया, 'तेज प्रताप और रोहिणी…'
इंडिया
Indian Army Dangerous Regiment: मिट्टी की कसम और जंग का नारा: भारतीय सेना की वो 5 रेजिमेंट, जिनके नाम से ही कांप जाते हैं दुश्मन
मिट्टी की कसम और जंग का नारा: भारतीय सेना की वो 5 रेजिमेंट, जिनके नाम से ही कांप जाते हैं दुश्मन
क्रिकेट
IND vs NZ: तीसरे टी20 में भारत की पहले बॉलिंग, टीम इंडिया ने 2 खूंखार खिलाड़ियों को किया बाहर; प्लेइंग XI में चौंकाने वाले बदलाव
तीसरे टी20 में भारत की पहले बॉलिंग, टीम इंडिया ने 2 खूंखार खिलाड़ियों को किया बाहर; प्लेइंग XI में चौंकाने वाले बदलाव
बॉलीवुड
पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना के दोस्त पर किया मानहानि का दावा, खुद पर लगे आरोपों को बताया झूठा
पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना के दोस्त पर किया मानहानि का दावा, खुद पर लगे आरोपों को बताया झूठा
इंडिया
बीबीसी के पूर्व पत्रकार मार्क टली का निधन, 90 साल की उम्र में दिल्ली में ली आखिरी सांस 
बीबीसी के पूर्व पत्रकार मार्क टली का निधन, 90 साल की उम्र में दिल्ली में ली आखिरी सांस 
नौकरी
केवीएस में स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी, 987 टीजीटी-पीआरटी पदों पर भर्ती, नोटिफिकेशन जल्द होगा जारी
केवीएस में स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी, 987 टीजीटी-पीआरटी पदों पर भर्ती, नोटिफिकेशन जल्द होगा जारी
हेल्थ
PM Modi Mann ki Baat: 'मन की बात' में पीएम मोदी ने किया मिलेट्स का जिक्र, जानें यह सेहत के लिए कितना फायदेमंद?
'मन की बात' में पीएम मोदी ने किया मिलेट्स का जिक्र, जानें यह सेहत के लिए कितना फायदेमंद?
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget