भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा कर दी गई है. इस बार पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव भी हैं. ऐसे में सवाल कि उन राज्यों को इस साल होने वाले चुनाव में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं. यह सूची ऐसे नायकों की है जिन्हें इस साल इन अवॉर्ड से सम्मान किया जाएगा. सरकार ने आधिकारिक सूची भी जारी की है.

केरल में 7 लोगों को पद्म अवॉर्ड से नवाजा गया है. बंगाल के 11 लोगों, असम के 5 लोगों को, 1 अवॉर्ड त्रिपुरा वासी और सबसे ज्यादा तमिलनाडु के 13 लोगों को इस अवॉर्ड से नवाजा गया है.

केरल के किन लोगों को मिला अवॉर्ड

केरल में जिन लोगो पद्म अवॉर्ड के लिए चुना गया है, उनमें सार्वजनिक क्षेत्र में केटी थॉमस, साहित्य और शिक्षा में पी नारायण, सार्वजनिक क्षेत्र में वीएस अच्युतानंदन, कला के क्षेत्र में मामूट्टी, सार्वजनिक क्षेत्र में वेल्लापल्ली नटेशन, विज्ञान एवं अभियंत्रिकी क्षेत्र में एई मत्थुनयागम, कला क्षेत्र में कलामंडलम विमला मेनन, सामाजिक कार्य के लिए कोल्लाकल देवकी अम्मा जी शामिल हैं.

असम के किन पांच लोगों को मिला अवॉर्ड

असम के जिन पांच लोगों को यह अवॉर्ड दिया गया है, उनमें कला क्षेत्र में हरिचरण साइकिया, सार्वजनिक क्षेत्र में कबिंद्र पुरकायस्थ, कला के लिए नुरुद्दीन अहमद, कला क्षेत्र में पोखिला लेकथेपी शामिल हैं.

बंगाल में इन लोगों को मिला पद्म अवॉर्ड

बंगाल में जिन 11 लोगों को अवॉर्ड मिला है, उनमें अशोक कुमार हलदर को साहित्य और शिक्षा में अवॉर्ड से नवाजा गया है. वहीं, गंभीर सिंह योनजोन को साहित्य और शिक्षा, कला क्षेत्र में हरि माधव मुखोपाध्याय, कला क्षेत्र में ज्योतिष देबनाथ, कला क्षेत्र में कुमार बोस, साहित्य और शिक्षा में महेंद्र नाथ, प्रोसेनजीत चटर्जी को कला क्षेत्र, रवि लाल टुडू को साहित्य और शिक्षा, मेडिसिन के क्षेत्र में सरोज मंडल, कलाक्षेत्र में तरुण भट्टाचार्य, कलाक्षेत्र में तृप्ति मुखर्जी में इस अवॉर्ड से नवाजे गए हैं.