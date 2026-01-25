पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना के दोस्त पर किया मानहानि का दावा, खुद पर लगे आरोपों को बताया झूठा

सिंगर- कंपोजर पलाश मुच्छल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी को टूट करीब दो महीने हो चुके हैं. लेकिन अब तक भी ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस मामले पर जहां अब तक स्मृति और उनके परिवार ने चुप्पी साधी हुई है. तो वहीं पलाश मुच्छल लगातार किसी ना किसी कॉन्ट्रोवर्सी में फंसते ही जा रहे हैं. पलाश को लेकर बीते दिन स्मृति के क दोस्त ने कुछ खुलासे किए थे. जिसके बाद अ एक्शन आते हुए पलाश ने विद्न्यान माने के खिलाफ मानहानि का दावा ठोक दिया है.

दरअसल बीते दिन स्मृति मंधाना के एक दोस्त विद्न्यान माने ने खुलासा किया था कि दोनों की शादी के समय पलाश के बिस्तर पर किसी और लड़की के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया था. जिसके बाद उनकी महिला भारतीय क्रिकेट टीम ने जमकर पिटाई भी की थी. इतना ही नहीं पलाश पर धोखाधड़ी का आरोप भी विद्न्यान ने लगाया. इसके बाद पलाश मुच्छल भी चुप नहीं बैठे और उन्होंने पहले तो सोशल मीडिया पर इन सब बातों को झूठा बताया. इसके बाद मानहानि का दावा भी पेश कर दिया है.

पलाश ने किया मानहानि का दावा

पलाश मुच्छल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए एक स्टोरी शेयर की है. इस स्टोरी में उन्होंने लिखा, 'मेरे वकील श्रेयांश मिथारे ने 10 करोड़ की मानहानि का दावा पेश करते हुए एक लीगन नोटिस सांगली के रहने वाले विद्न्यान माने को उनके झूठे आरोपों के खिलाफ भेज दिया है. ये आरोप मेरे किरदार और मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए लगाए गए हैं.'

विद्न्यान ने दर्ज की थी रिपोर्ट

आपुको बता दें कि विद्न्यान माने ने सांगली पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई थी कि 5 दिसंबर, 2023 को उन्होंने पलाश से मुलाकात की थी. साथ ही साथ उन्हें 'नजरिया' में बतौर प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करने का मौका दिया था और 25 लाख रुपये के इन्वेस्ट पर 12 लाख रुपये का मुनाफा मिलने की बात कही थी. इसके अलावा, उन्हें फिल्म में रोल भी ऑफर किया गया. माने ने ये भी बताया कि मार्च 2025 तक उन्होंने कुल 40 लाख रुपये पलाश को दिए. लेकिन प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ और उनका पैसा वापस नहीं मिला.