केंद्रीय विद्यालयों में नौकरी करने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है. केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्पेशल एजुकेटर (विशेष शिक्षक) पदों पर बड़ी भर्ती की घोषणा की है. इस भर्ती अभियान के तहत देशभर के केंद्रीय विद्यालयों में कुल 987 पदों को स्वीकृति दी गई है.

यह भर्ती खास तौर पर उन बच्चों के लिए की जा रही है जिन्हें पढ़ाई के दौरान विशेष सहायता की आवश्यकता होती है. केवीएस का यह कदम समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) को और मजबूत बनाने की दिशा में एक जरूरी प्रयास माना जा रहा है.

क्यों की जा रही है यह भर्ती?

केंद्रीय विद्यालय संगठन को देश के अलग-अलग क्षेत्रों से यह फीडबैक मिला था कि विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है. इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न केवीएस क्षेत्रीय कार्यालयों के सुझावों के आधार पर इन पदों को मंजूरी दी गई है. इस भर्ती का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर केंद्रीय विद्यालय में विशेष बच्चों को सही मार्गदर्शन, सहयोग और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके. इ

987 टीजीटी-पीआरटी पदों पर भर्ती

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 987 स्वीकृत पद रखे गए हैं, जिन्हें दो वर्गों में बांटा गया है. जिसमें पहला विशेष शिक्षक TGT (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक) 493 पद और विशेष शिक्षक PRT (प्राथमिक शिक्षक) 494 पद शामिल है. यानी टीजीटी और पीआरटी दोनों स्तरों पर लगभग समान संख्या में नियुक्तियां की जाएंगी. केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इन 987 पदों का अस्थायी (प्रोविजनल) वितरण देश के अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों में कर दिया है. यह वितरण वहां की जरूरत, छात्र संख्या और क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त मांग के आधार पर तय किया गया है.हालांकि, राज्यवार और क्षेत्रवार रिक्तियों का पूरा विवरण अभी जारी नहीं किया गया है. यह जानकारी आधिकारिक अधिसूचना के साथ पीडीएफ फाइल के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी.

नोटिफिकेशन कब आएगा?

केवीएस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इस भर्ती से संबंधित विस्तृत नोटिफिकेशन जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जारी किया जाएगा. संभावना है कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया फरवरी 2026 की शुरुआत में शुरू कर दी जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से केवीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

