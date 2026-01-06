गंजापन छिपाकर धोखे से रचाई शादी, राज खुला तो पत्नी के साथ की मारपीट, पति समेत 5 पर केस

ग्रेटर नोएडा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक पर गंजापन छिपाकर युवती से विवाह करने और सच्चाई सामने आने पर पत्नी को प्रताड़ित करने, मारपीट करने तथा पैसों की वसूली का गंभीर आरोप लगा है. पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने पति समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है.

जानकारी के अनुसार मामला बिसरख कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है. पीड़िता के अनुसार, उसकी शादी नई दिल्ली के प्रताप बाग निवासी युवक से कराई गई थी. शादी से पहले युवक ने सिर पर बिग (नकली बाल) पहनकर खुद को सामान्य दिखाया और अपने गंजेपन की सच्चाई छिपाई. विवाह के बाद जब वह ससुराल पहुंची और पति ने बिग उतारी, तब उसे धोखे का पता चला.

महिला ने लगाया मारपीट और प्रताड़ना का आरोप

पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि जब उसने इस छल-कपट का विरोध किया तो पति और ससुराल पक्ष का रवैया अचानक बदल गया. पति ने कथित तौर पर मोबाइल फोन से उसकी निजी तस्वीरें खींच लीं और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर पैसों की मांग करने लगा. विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया.

पीड़िता ने सास-ससुर और अन्य परिजनों पर भी उसके साथ मारपीट करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया. महिला ने कहा कि कुछ दिन पहले आरोपियों ने उससे करीब 15 लाख रुपये मूल्य के गहने छीन लिए, उसके साथ मारपीट की और घर से बाहर निकाल दिया. लगातार प्रताड़ना और धमकियों से परेशान होकर पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और पुलिस से शिकायत की.

पति समेत पांच लोगों पर केस दर्ज

पुलिस ने इस मामले में पीड़िता की तहरीर पर पति समेत पांच लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, धमकी, धोखाधड़ी और वसूली से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस के अनुसार सभी आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है.

पुलिस मोबाइल फोन, कथित तस्वीरों और लेन-देन से जुड़े तथ्यों की भी पड़ताल कर रही है. आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

