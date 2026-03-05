Moradabad News: बच्चा नहीं होने के ताने ने ले ली दो जानें, पत्नी की हत्या कर पति ने की सुसाइड

उत्तरप्रदेश के मुरादाबाद के मझोला क्षेत्र में सोनकपुर ओवरब्रिज के पास पति-पत्नी के शव मिलने से सनसनी फैल गई. जांच में सामने आया कि पति विनोद उर्फ विक्की ने पहले पत्नी ममता की हत्या की और फिर खुद को चाकू मारकर आत्महत्या कर ली. दोनों सिविल लाइन थाना इलाके के नया गांव के रहने वाले थे और करीब 9 साल पहले उनकी शादी हुई थी.

होली खेलने की बात कह कर निकले थे घर से

परिजनों के मुताबिक विनोद और ममता आज होली खेलने की बात कहकर साथ घर से निकले थे. पुलिस के अनुसार विनोद ने पत्नी को मायके ले जाने की बात कहकर मोटरसाइकिल पर बैठाया और रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी. इसके बाद खुद को भी चाकू से घायल कर लिया. दोनों के शरीर पर चाकू से वार के निशान पाए गए हैं. एक के गले पर और एक के पेट पर चाकू के घाव मिले हैं.

बच्चा न होने पर मारपीट, दूसरी शादी करना चाहता था विनोद

ममता के भाई राजकुमार ने बताया कि विनोद उर्फ विक्की बच्चा नहीं होने का ताना देता था और ममता को बहुत परेशान करता था. हालांकि दोनों ने बच्चा गोद लेने की बात भी कही थी. ममता की मौसी शीला ने बताया कि विक्की ममता को बच्चे न होने के ताने मारता था और उसे छोड़ना चाहता था. वह एक बार दूसरी शादी करने के लिए बिहार भी गया था और ममता को एक बार मायके भी छोड़ आया था. परिजनों का आरोप है कि विनोद अक्सर ममता के साथ मारपीट करता था और दूसरी शादी के लिए उस पर दबाव बनाता था.

पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई

मुरादाबाद के एसपी सिटी कुंवर रणविजय सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी. ममता के भाई की शिकायत के आधार पर आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है और विवाद की पूरी वजह की जांच की जा रही है.