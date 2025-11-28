WIFE का फुल फॉर्म बताकर विवादों में घिरे जगद्गुरु रामभद्राचार्य, सपा ने जताई आपत्ति

जगद्गुरु रामभद्राचार्य सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो की वजह से विवादों में घिर गए हैं, वायरल वीडियो में वे पत्नियों को अंग्रेजी में कहे जाने वाले शब्द वाइफ पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में वो पत्नियों को आनंद के लिए एक आश्चर्य जनक खिलौना बता रहे हैं. रामभद्राचार्य के बयान की समाजवादी पार्टी ने कड़ी अलोचना की है.

जगतद्गुरु रामभद्राचार्य के बयान पर समाजवादी पार्टी प्रवक्ता पूजा शुक्ला ने प्रतिक्रिया दी है. सपा प्रवक्ता पूजा शुक्ला ने रामभद्राचार्य के बयान की निंदा की और कहा कि रामभद्राचार्य जी का बयान अभद्र है और हम इसकी निंदा करते हैं. यह उनकी मानसिकता दिखता है. ये भारतीय संस्कृति का अपमान है.

सपा प्रवक्ता ने पूजा शुक्ला ने की रामभद्राचार्य के बयान की निंदा

सपा प्रवक्ता पूजा शुक्ला ने कहा, "रामभद्राचार्य द्वारा जिस तरह अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी महिलाओं पर की गई है, वह स्वीकार्य नहीं है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं. जिस तरह महिलाओं के बारे में WIFE (Wonderful Instrument For Enjoy) वर्ड के रूप में प्रस्तुत किया है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि रामभद्राचार्य जी मानसिकता महिलाओं के प्रति क्या है."

'सिर्फ महिलाओं का अपमान नहीं, अधिकारों का उल्लंघन'

सपा प्रवक्ता ने आगे कहा, "ये सिर्फ महिलाओं का अपमान बस नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, हमारा संविधान, और हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका भी उल्लंघन है. सपा प्रवक्ता ने यह भी कहा कि महिलाओं ने एक लंबे समय तक अपने अधिकारी की लड़ाई लड़ी है, वहां पर धार्मिक पदों पर बैठे लोग महिलाओं के प्रति इस तरह की टिप्पणी करते हैं, सिर्फ उन्हें (महिलाओं को) उपभोग मात्र का साधन बताते हैं, कहीं न कहीं महिलाओं को अपमानित करता है. इससे महिलाओं में रोष है."

उन्होंने कहा कि हम धार्मिक पदों पर लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो समाज को एक नई दिशा दें, समाज को संवेदनशील बनाएं न कि महिलाओं को उपभोग मात्र प्रस्तुत कर उन्हें अपमानित करें.

