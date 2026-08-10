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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअभिजीत दीपके ने देवेंद्र महतो से की बात, 'अस्पताल ले जाने से पहले पुलिस ने...'

अभिजीत दीपके ने देवेंद्र महतो से की बात, 'अस्पताल ले जाने से पहले पुलिस ने...'

Jharkhand Student Protest: सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि चाहे जंतर मंतर हो या झारखंड, छात्रों के खिलाफ पुलिस की ऐसी बर्बरता उनकी क्रूरता और अमानवीयता को दर्शाती है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 11 Aug 2026 12:13 AM (IST)
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  • अभिजीत दीपके ने झारखंड के भूख हड़ताली छात्र नेता से बात की।
  • भूख हड़ताली महतो पर पुलिस लाठीचार्ज, उन्हें चोटें लगीं और दर्द भी।
  • दीपके ने पुलिस बर्बरता की निंदा की, छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिदजीत दीपके ने सोमवार (10 अगस्त, 2026) को झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ रांची में 18 दिनों से जारी छात्र आंदोलन के दौरान पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र महतो से फोन पर बात की. उन्होंने रांची में छात्रों पर पुलिस की तरफ से की लाठीचार्ज की कार्रवाई की आलोचना की है और कहा कि चाहे जंतर मंतर हो या झारखंड, छात्रों के साथ पुलिस की ऐसी बर्बरता उनकी क्रूरता और अमानवीयता को दर्शाती है.  

देवेंद्र महतो से बात करके क्या बोले दीपके?

अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र महतो के साथ वीडियो कॉल के दौरान लिए गए स्क्रीनशॉट को शेयर किया है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, ‘मैंने देवेंद्र महतो से बात की, जो पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं. उन्होंने मुझे बताया कि अस्पताल लेकर जाने से पहले पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिससे उन्हें काफी चोटें आई हैं. उन्हें सीने में भी काफी दर्द महसूस हो रहा है.’

सीजेपी संस्थापक ने आगे कहा, ‘चाहे जंतर मंतर हो या झारखंड, छात्रों के खिलाफ पुलिस की ऐसी बर्बरता उनकी क्रूरता और अमानवीयता को दर्शाती है. कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) देवेंद्र भाई और उनके संघर्षों के साथ मजबूती से खड़ी है. वो एक सच्चे नायक है. मैं उनके साहस और हिम्मत को सलाम करता हूं.’ 

झारखंड में नहीं थम रहा छात्रों का आंदोलन

झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ रांची में 18 दिनों से जारी छात्र आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा. सोमवार (10 अगस्त, 2026) को सुबह 9 बजे से विधानसभा मार्च के लिए इकट्ठा हुए हजारों छात्र शाम चार बजे के बाद भी डटे हुए हैं. पिछले सात घंटों से जारी प्रदर्शन के दौरान वाटर कैनन की बौछारों, आंसू गैस के गोलों और लाठीचार्ज के बावजूद आंदोलन कर रहे युवा पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं. 

यह भी पढ़ेंः कोलंबिया भूकंप: ढहती इमारतें और चीखते लोग..., 80 मौत के बाद इमरजेंसी का ऐलान

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 10 Aug 2026 11:53 PM (IST)
Tags :
RANCHI JHARKHAND Abhijit Dipke Jharkhand Protest Devendra Mahto

Frequently Asked Questions

झारखंड में छात्रों का आंदोलन किस कारण हो रहा है?

यह आंदोलन JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ है। रांची में यह 18 दिनों से चल रहा है और छात्र अपनी मांगों पर डटे हुए हैं।

अभिजीत दीपके ने देवेंद्र महतो से क्या बात की?

दीपके ने देवेंद्र महतो से उनकी 9 दिनों से जारी भूख हड़ताल के बारे में बात की। महतो ने उन्हें बताया कि पुलिस लाठीचार्ज में उन्हें चोटें आई हैं और सीने में दर्द है।

छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर क्या कार्रवाई की?

पुलिस ने आंदोलनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। अभिजीत दीपके ने इस कार्रवाई की निंदा की है।

देवेंद्र महतो कितने दिनों से भूख हड़ताल पर हैं?

देवेंद्र महतो झारखंड में छात्र आंदोलन के दौरान पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पुलिस लाठीचार्ज के कारण उन्हें चोटें आई हैं।

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