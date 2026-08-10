अभिजीत दीपके ने देवेंद्र महतो से की बात, 'अस्पताल ले जाने से पहले पुलिस ने...'

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अभिजीत दीपके ने झारखंड के भूख हड़ताली छात्र नेता से बात की।

भूख हड़ताली महतो पर पुलिस लाठीचार्ज, उन्हें चोटें लगीं और दर्द भी।

दीपके ने पुलिस बर्बरता की निंदा की, छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिदजीत दीपके ने सोमवार (10 अगस्त, 2026) को झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ रांची में 18 दिनों से जारी छात्र आंदोलन के दौरान पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र महतो से फोन पर बात की. उन्होंने रांची में छात्रों पर पुलिस की तरफ से की लाठीचार्ज की कार्रवाई की आलोचना की है और कहा कि चाहे जंतर मंतर हो या झारखंड, छात्रों के साथ पुलिस की ऐसी बर्बरता उनकी क्रूरता और अमानवीयता को दर्शाती है.

देवेंद्र महतो से बात करके क्या बोले दीपके?

अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र महतो के साथ वीडियो कॉल के दौरान लिए गए स्क्रीनशॉट को शेयर किया है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, ‘मैंने देवेंद्र महतो से बात की, जो पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं. उन्होंने मुझे बताया कि अस्पताल लेकर जाने से पहले पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिससे उन्हें काफी चोटें आई हैं. उन्हें सीने में भी काफी दर्द महसूस हो रहा है.’

सीजेपी संस्थापक ने आगे कहा, ‘चाहे जंतर मंतर हो या झारखंड, छात्रों के खिलाफ पुलिस की ऐसी बर्बरता उनकी क्रूरता और अमानवीयता को दर्शाती है. कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) देवेंद्र भाई और उनके संघर्षों के साथ मजबूती से खड़ी है. वो एक सच्चे नायक है. मैं उनके साहस और हिम्मत को सलाम करता हूं.’

Spoke to Devendra Mahto, who has been on a hunger strike for the past 9 days.



He told me that before being taken to the hospital, he was lathi-charged by the police and suffered injuries. He is also experiencing chest pain.



Be it Jantar Mantar or Jharkhand, such police… pic.twitter.com/o8PkyA2Yps — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) August 10, 2026

झारखंड में नहीं थम रहा छात्रों का आंदोलन

झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ रांची में 18 दिनों से जारी छात्र आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा. सोमवार (10 अगस्त, 2026) को सुबह 9 बजे से विधानसभा मार्च के लिए इकट्ठा हुए हजारों छात्र शाम चार बजे के बाद भी डटे हुए हैं. पिछले सात घंटों से जारी प्रदर्शन के दौरान वाटर कैनन की बौछारों, आंसू गैस के गोलों और लाठीचार्ज के बावजूद आंदोलन कर रहे युवा पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं.

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