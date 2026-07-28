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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबेटियों ने रचा इतिहास! योगी सरकार में पॉलिटेक्निक में टॉप-10 पर कब्जा

बेटियों ने रचा इतिहास! योगी सरकार में पॉलिटेक्निक में टॉप-10 पर कब्जा

UP News In Hindi: योगी सरकार में पॉलिटेक्निक परीक्षाएं समय पर हुईं और परिणाम शीघ्र घोषित हुए हैं. दोनों स्ट्रीम के टॉप-10 में 8-8 बेटियों का कब्जा है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 28 Jul 2026 10:46 AM (IST)
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्राविधिक शिक्षा विभाग ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है. मई/जून-2026 की पॉलिटेक्निक सेमेस्टर, वार्षिक एवं विशेष बैक पेपर परीक्षाओं का परिणाम समय से घोषित कर दिया गया. परीक्षाएं नकलविहीन व शांतिपूर्वक संपन्न हुई थीं. वहीं डिजिटल कॉपी चेकिंग से परिणाम पारदर्शी बनाए गए.

इस बार पॉलिटेक्निक के लिए कुल 2,68,686 छात्र पंजीकृत हुए थे. जिनकी परीक्षाएं 236 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थीं. अंतिम सेमेस्टर इंजीनियरिंग का उत्तीर्ण प्रतिशत 93.42% रहा तो वहीं फार्मेसी का उत्तीर्ण प्रतिशत 62.69% रहा. 

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इंजीनियरिंग स्ट्रीम में महामाया पॉलिटेक्निक ऑफ आईटी, महाराजगंज के आशुतोष प्रजापति ने 86.18% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया है. वहीं फार्मेसी स्ट्रीम में रामेश्वरम फार्मेसी कॉलेज, सीतापुर की दिव्यांशी शुक्ला ने 84.35% के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है.

बेटियों का रहा दबदबा  

इस बार पॉलिटेक्निक परीक्षा में बेटियों ने परचम लहराया है. इंजीनियरिंग और फार्मेसी दोनों स्ट्रीम के टॉप-10 में 8-8 स्थान छात्राओं ने हासिल किए है. इंजीनियरिंग में पूजा सिंह (85.62%) और अनुष्का सिंह (85.38%) दूसरे व तीसरे स्थान पर रहीं. वहीं फार्मेसी में जूली देवी दूसरे स्थान पर रहीं. पहली बार दो राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों ने फार्मेसी टॉप-10 में अपनी जगह बनाई, जो महिला सशक्तीकरण की दिशा में योगी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है

नकल पर जीरो टॉलरेंस  

सरकार की सख्त नीति के चलते 194 छात्रों का परिणाम रोका गया है, जबकि 896 उत्तर पुस्तिकाओं में मोबाइल नंबर लिखने पर संबंधित विषय में शून्य अंक दिए गए. प्राविधिक शिक्षा परिषद अध्यक्ष डॉ. एम.के. शन्मुगा सुंदरम ने कहा कि योगी सरकार के प्रयासों से परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध हो गई है.

परिणाम आधिकारिक वेबसाइट www.bteup.ac.in पर उपलब्ध है. यह परिणाम न केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता बल्कि योगी सरकार की कुशल प्रशासनिक व्यवस्था और महिला सशक्तीकरण की नीतियों का प्रमाण है.

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Published at : 28 Jul 2026 10:46 AM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS Up Polytechnic Result
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