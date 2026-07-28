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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में 300 सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन, अखिलेश यादव के सहयोगी का दावा

यूपी में 300 सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन, अखिलेश यादव के सहयोगी का दावा

Gorakhpur News: लोकदल नेता सुनील चौधरी ने दावा किया कि 2027 में इंडिया गठबंधन की 300 सीटों पर जीत होगी, इसके साथ ही उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी इंडिया गठबंधन में आने को कहा.

Written By : नीरज श्रीवास्‍तव |  Updated at : 28 Jul 2026 10:40 AM (IST)
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गोरखपुर में लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी ने आगामी चुनाव में INDIA गठबंधन को 300 सीटें मिलने का दावा किया. उन्होंने INDIA गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए असदुद्दीन ओवैसी को भी इसमें शामिल होने आमंत्रण दिया. सुनील चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और विधानसभा में हमारी जीत होगी. 

गोरखपुर में सोमवार 27 जुलाई को पहुंचे लोकदल नेता सुनील चौधरी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी INDIA गठबंधन में आ जाएं, नहीं तो उन पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगता रहेगा. हम चाहेंगे कि उनकी ताकत एक जगह लगे तो ज्यादा बेहतर है. वहीं बहुजन समाज पार्टी को डरी हुई पार्टी बताते हुए कहा कि देश को उनसे कोई उम्मीद नहीं है. 

चंदा चोरी को लेकर साधा निशाना

राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर बीजेपी सरकार को निशाने पर लेते हुए सुनील चौधरी ने कहा कि आम जनमानस को पता चल गया है कि बीजेपी चोरों की पार्टी है. शुरू से ही इन पर चोरी के आरोप थे. यह बात साफ है कि बीजेपी और आरएसएस के लोग शुरू से ही दूध के धुले नहीं हैं. पहले महमूद गजनबी आकर लूटते थे. आज तो देश के लोग ही हमारे मंदिरों को लूट रहे हैं. 

दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए आंदोलन को उन्होंने छात्रों की जीत बताते हुए कहा कि इसमें सीजेपी का भी योगदान है. सोनम वांगचुक का भी योगदान है. विपक्ष का भी योगदान है. सबका योगदान है लेकिन यह जीत छात्रों की है. जैसे बिना किसी जाति-धर्म के छात्र सड़क पर उतरे वे लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में ई-20, ईवीएम के खिलाफ युद्ध करना हो. 

INDIA गठबंधन की यूपी में बनेगी सरकार

सुनील चौधरी ने कहा कि देश बहुत खतरे में है. INDIA गठबंधन अभी नहीं तो कभी नहीं के नारे के साथ चल रहा है. बीजेपी ने देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है. देश के संवैधानिक चाहे वह न्यायपालिका, चुनाव आयोग या अन्य व्यवस्थाएं हो वह पूरी तरीके से चरमरा गई हैं. लोकदल INDIA गठबंधन के साथ आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में सरकार बनाएगी.  

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उन्होंने बीजेपी को अपना नेतृत्व किसी और के हाथों में सौंप देना चाहिए. अगर बीजेपी को अपना अस्तित्व बचाना है, तो मोदी जी की जगह किसी और को अपना नेतृत्व देना चाहिए. अलोकतांत्रिक सरकार जिस तरीके से छात्रों पर बर्बरता बरसा रही है, पेपर लीक प्रहलाद जोशी भी नहीं रोक पाएंगे. जब तक ऊपर का मुखिया ठीक नहीं होगा, तब तक यह समस्या बनी रहेगी. 

INDIA गठबंधन उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के बाद 2029 में पूरे देश में बीजेपी को हराएगा. अगर समय रहते उन्होंने अपना नेतृत्व नहीं बदला तो आने वाला समय उनके लिए बेहद खराब होगा, जो थोड़ा बहुत समय बचा है. उसमें यह अपने नेतृत्व को युवा नेतृत्व के हाथों में सौंप दें. थोड़ा बहुत बचने का विकल्प है. 

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Published at : 28 Jul 2026 10:40 AM (IST)
Tags :
Gorakhpur News UP Election 2026 Lokdal Party
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