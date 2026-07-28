गोरखपुर: गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन; शिष्य और गुरु, दोनों भूमिका में दिखेंगे सीएम योगी

गुरु पूर्णिमा के अवसर पर होने वाला कार्यक्रम इसलिए भी खास है कि मुख्यमंत्री योगी शिष्य के रूप में वह अपने ब्रह्मलीन गुरुदेव, महायोगी गुरु गोरखनाथ तथा नाथ परंपरा के गुरुजनों का विधि-विधान से पूजन-अर्चन करेंगे, जबकि गुरु के रूप में अपने शिष्यों, साधु-संतों और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान करेंगे.

गोरक्षपीठ की परंपरा निभाएंगे सीएम योगी

सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल से ही गोरखनाथ मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान शुरू होंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ की पूजा करेंगे. इसके बाद मंदिर परिसर स्थित सभी देव विग्रहों, नाथ योगियों की समाधि स्थलों और अन्य पूजास्थलों पर विशेष पूजा-अर्चना होगी. साथ ही नाथ परंपरा के अनुसार गुरु गोरखनाथ को रोट अर्पित करने की परंपरा का भी निर्वहन किया जाएगा.

गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव : बुधवार के कार्यक्रम

महायोगी गोरखनाथ की विशेष पूजा, प्रातः 5 बजे से 6 बजे तक

सामूहिक आरती, प्रातः 6:30 बजे से 7 बजे तक

सप्तदिवसीय श्रीराम कथा की पूर्णाहुति, प्रातः 9 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे तक

भजन एवं आशीर्वचन, पूर्वाह्न 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक

सहभोज (भंडारा) दोपहर 12:30 बजे से

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गुरु और शिष्य दोनों रूपों में नजर आएंगे योगी

बता दें पूजा-अर्चना के बाद सामूहिक आरती होगी. इसके उपरांत 23 जुलाई से चल रही सप्तदिवसीय श्रीरामकथा की पूर्णाहुति संपन्न होगी. फिर गोरक्षपीठाधीश्वर अपने शिष्यों और श्रद्धालुओं के बीच पहुंचकर उन्हें आशीर्वाद देंगे. इस दौरान शिष्य तिलक लगाकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे. कार्यक्रम का समापन भंडारे के साथ होगा.

सीएम योगी देंगे शिष्यों को आशीर्वाद

गौरतलब है कि नाथपंथ में गुरु को ईश्वर के समान माना जाता है, इसलिए गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है. गोरक्षपीठ में गुरु-शिष्य परंपरा सदियों से चली आ रही है और प्रत्येक गोरक्षपीठाधीश्वर ने इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ आगे बढ़ाया है. मुख्यमंत्री बनने के बाद भी योगी आदित्यनाथ हर वर्ष गुरु पूर्णिमा पर गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर अपने गुरु का स्मरण करते हैं और परंपरा का निर्वहन करते हैं.

गोरक्षपीठ की गुरु परंपरा केवल आध्यात्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रही, बल्कि शिक्षा, चिकित्सा, योग और लोककल्याण के क्षेत्रों में भी समाज को नई दिशा देती रही है. ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज, ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ महाराज और वर्तमान गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने इस परंपरा को लोकसेवा के माध्यम से निरंतर विस्तार दिया है.

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